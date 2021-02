A Sens, des locataires du bailleur social Habellis expriment leur mécontentement

Cette locataire du bailleur Habellis à Sens montre une infiltration présente depuis plus d'un an et pour laquelle elle attend toujours une solution

"On vous aime bien chez vous", voilà le slogan d'Habellis qui fait ne fait pas vraiment sourire Elodie Guillon, locataire dans le quartier des Champs Plaisants à Sens dans l'Yonne. Cette mère de trois enfants vit au dernier étage d'un immeuble, dans un appartement qu'elle loue depuis août 2019. Et depuis un an, elle subit des infiltrations d'eau dans sa chambre et montre son plafond : "cela fait une belle auréole, dans les noir-marron avec la peinture qui s'enlève, ça coule tout le long de la fenêtre. Toute la bordure de fenêtre est abîmée et ça coule jusqu'aux plinthes. Quand il pleut, j'ai de l'eau qui entre dans l'appartement. Je dois mettre des éponges et des serviettes pour ne pas trouver de l'eau le soir en rentrant. J'ai même eu des champignons. Je les ai enlevés car l'odeur devenait insupportable."

Des problèmes d'humidité qui restent sans réponse

Malgré des appels à son bailleur, l'intervention d'une entreprise sur le toit terrasse de l'immeuble et même un courrier avec accusé de réception, cette locataire dit ne pas avoir de réponse de son bailleur sur d'éventuels travaux. Face à cette situation particulière, mais corroborée par plusieurs autres témoignages sur un groupe Facebook de locataires Habellis, voici ce que répond Simon Spada, directeur clientèle chez Habellis : "pour moi, c'est inconcevable qu'une telle situation existe. Qu'il y ait eu un défaut d'entretien sur les dix années passées, je veux bien, par contre une infiltration ce n'est pas un défaut d'entretien, c'est une réparation qui est urgente et qu'il faut traiter sans délai."

"Quand c'est la grosse pluie, il faut mettre des serpillières pour ne pas avoir de l'eau jusqu'au lit" - Reportage de Renaud Candelier Copier

La fusion des organismes HLM pointée du doigt

La direction d'Habellis invite les locataires a signaler de nouveau leurs problèmes, rappelant que la fusion de Brennus Habitat avec Habellis date seulement du mois d'octobre et que l'agence de Sens a été réorganisée au mois de janvier. Des changements qui ont justement alimenté la colère de certains locataires qui n'arrivaient pas obtenir d'interlocuteur ou de réponses à leur questions. C'est ce que relève aussi l'association de locataires CNL et son juriste, Claude Barret : "on a de plus en plus de difficultés à avoir un interlocuteur en mesure de prendre des décisions. Depuis la fusion, ça devient extrêmement compliqué, tout se concentre à Dijon. Les gardiens disparaissent, les loges dans lesquels ils étaient sont supprimées, donc quels interlocuteurs a-t-on ? On est tous très en colère."

Davantage d'interlocuteurs avec les locataires assure la direction

Cette remarque fait bondir la direction d'Habellis qui estime avoir au contraire renforcé ses effectifs à Sens. "Quand je lis qu'il n'y a plus d'interlocuteurs, qu'il n'y a plus de gardiens, je vous avoue que je ne comprends pas", s'étonne Simon Spada, directeur clientèle, "nous avons augmenté les effectifs qui s'occupent des problématiques de nos clients. Alors, ok, c'est récent donc ils n'en ressentent pas peut-être pas encore les effets. Concernant les gardiens, certains sont toujours dans leurs loges, d'autres ont été affectés à des postes à l'agence, mais continuent de traiter les réclamations locales. Et nous avons aussi mis en place des brigades volantes qui tournent sur tous les sites. Peut-être qu'on n'a pas fait assez de pédagogie pour expliquer à nos clients ce qu'on mettait en place."

L'ancien bailleur social de Sens et Paron, Brennus Habitat, comptait 4879 logements dans son parc social. Ils font désormais partie d'Habellis qui recense plus de 18.000 logements répartis dans les quatre départements bourguignons.