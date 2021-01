Dans la cadre du plan de relance, l'agglomération et la région, proposent des aides directes à l'investissement (Fonds régional des territoires) pour les artisans et commerçants du Grand Sénonais. Des aides pouvant aller jusqu'à 5000 euros, pour améliorer son outil de travail ou faire des travaux.

A Sens et ses environs, il reste 150.000 euros d'aides directes à distribuer aux commerçants et artisans

Voilà le genre d’annonce qui fait plaisir, Si vous êtes artisan ou commerçant dans le Sénonais, sachez qu’il reste encore beaucoup d’argent à distribuer, dans le cadre du plan de relance : plus de 150.000 euros d’aides directes n’ont pas encore trouvé preneur. Des aides à l’investissement décidées par la région et l’agglomération, qui peuvent concerner beaucoup de petites entreprises de moins de dix salariés.

Exemple d'un restaurant qui innove

Valérie Bonjour est à la tête du restaurant Soupes et Cocottes ouvert à Sens en 2019. Elle a décidé de se lancer dans la fabrication de conserves pendant que son restaurant est fermé (en plus des plats à emporter). L'entrepreneuse a reçu 5.000 euros de subvention après avoir déposé un dossier auprès de l'agglomération : "j'étais partie en octobre à Avignon, faire une formation en conserverie de manière à investir dans un autoclave, pour pouvoir faire nos conserves. C'est une machine qui coûte aux alentours de 15.000 euros. Quand on a fait ce choix d'investissement, nous étions face à une fermeture définitive. On n'aurait pas pu se relever de cette deuxième fermeture d'une durée de quatre ou cinq mois."

Rénover sa boutique pour résister

Vingt-sept entreprises du Sénonais ont déjà bénéficié de ce fonds régional des territoires, Francis Sarlin, manager du commerce : "on a une coiffeuse par exemple qui est à Marsangy qui a décidé de refaire des travaux, de changer du matériel. Cela veut dire avoir une boutique qui est accueillante pour les clients. D'avoir un magasin qui n'est pas entretenu que ce soit de l'artisanat ou du commerce, actuellement, on perd très très vite des clients."

Environ cinquante dossiers pourraient encore être acceptés

Bien sûr, il faut de la trésorerie pour investir, mais comment expliquer que seulement un tiers des aides annoncées au mois de décembre ont été distribuées ? Clarisse Quentin, vice-présidente de l’agglomération sénonaise : "A ce jour, il reste une enveloppe de plus de 150.000 euros. On a lancé cela en décembre et pour les commerçant, c'est un mois très dense. Pour les artisans, c'est souvent une période de vacances. Là, au mois de janvier, on est dans les bilans, c'est le bon timing pour monter un dossier." Les aides peuvent aller jusqu’à 5000 euros et concernent tous types d’investissements pour les entreprises de moins de dix salariés (hors agriculture et industrie). Vous trouvez l'accès au dossier de subvention ici.

