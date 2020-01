A Sens, l'hôtel de Paris et de la poste va être détruit pour devenir un quatre étoiles

Philippe Godard (ancien chef et propriétaire de l'hôtel de Paris et de la poste) et Romain Jacot (dirigeant de la société Mobidécor rattachée au groupe Pavonis)

Sens, France

C'est une page d'histoire qui se tourne pour le tourisme à Sens dans l'Yonne. L'hôtel de Paris et de la Poste était dirigé par la famille Godard depuis quarante ans. Depuis le 1er janvier 2020, il ne reçoit plus de clients pour cause d'inventaire avant démolition.

Aucun des enfants ne voulait reprendre l'établissement

Aucun des fils d'Odile et Philippe Godard n'était intéressé pour reprendre l'établissement. L'hôtel de Paris et de la poste a donc été vendu. A 60 ans, après avoir succédé à son père et son grand-père aux fourneaux, Philippe Godard en parle avec des trémolos dans la voix mais se satisfait d'une chose : "cet établissement va rester un hôtel-restaurant. Il va subir de très très importants travaux pour une durée d'environ deux années, mais il gardera son caractère d'origine. À savoir, le fait d'être un hôtel et un restaurant."

Le salon de l'hôtel accueille actuellement les chaises, fauteuils et tables qui étaient dans les chambres © Radio France - Renaud Candelier

Un futur hôtel de soixante chambres

C'est la famille Jacot, propriétaire du groupe de maisons de retraite Pavonis, qui rachète les murs avec ce projet raconte le nouveau propriétaire Romain Jacot : "nous avons pour projet de reconstruire un nouvel établissement. Donc à neuf. Un hôtel quatre étoiles de soixante chambres (ndr : le double d'actuellement). L'idée est d'avoir une offre hôtelière de qualité avec des chambres rénovées, un peu plus grandes et continuer de proposer _une restauration bistronomique_."

L'hôtel de Paris et de la poste possédait des couverts gravés à ses initiales © Radio France - Renaud Candelier

Une nécessaire reconstruction pour remplir les critères "quatre étoiles"

L'hôtel de Paris et de la poste va donc être détruit. Romain Jacot estime qu'il n'avait pas le choix : "malheureusement, nous sommes aujourd'hui obligés de respecter un certain nombre de critères et de normes. Cela implique d'avoir deux ascenseurs, de faire de la réception 24 heures sur 24, d'avoir plus de parking, d'avoir deux escaliers de chaque côté. En reconstruisant et _en tentant de préserver les façades_, on restera sur quelque chose qui soit dans le même esprit." Pour l'instant il n'existe aucun hôtel quatre étoiles à Sens.

Des salariés pour la plupart licenciés

Sur la quinzaine de salariés de l'hôtel de Paris et de la poste, certains se sont vu proposer des reclassements au sein des ehpad gérés par le repreneur Les autres seront licenciés avec des primes de départ et la possibilité d'être réembauchés dans deux ans. Le groupe Pavonis possède déjà trois maisons de retraite dans l'Yonne (Sens, La chapelle-sur-Oreuse et Joigny) ainsi qu'une résidence sénior à Joigny.

Les nouveaux propriétaires veulent créer un hôtel quatre étoiles à la décoration plus moderne © Radio France - Renaud Candelier

Une vente de divers objets et mobiliers de l'hôtel devrait être organisée dans quelques semaines.