À Sérignan-du-Comtat, le projet de Mac Do divise les habitants

C'est un projet qui divise, à Sérignan-du-Comtat (Vaucluse). Un Mac Donald doit s'implanter à l'entrée du village, en lieu et place d'un restaurant qui doit être rasé. Il y aura aussi une supérette, une station service et une station de lavage. Une partie des habitants dénoncent un projet qui va dénaturer leur commune typiquement provençale.

ⓘ Publicité

Mac Donald chez Jean-Henri Fabre

"Regardez la belle vue que j'ai tous les jours. Le Ventoux et les dentelles de Montmirail. Le Mac Do va gâcher tout ça" raconte avec colère Enzo, l'un des salariés de la cave à l'entrée du village, natif de Sérignanais et très attaché à sa commune. Le jeune homme de 26 ans essaie de faire du bruit autour de ce projet et de rassembler les habitants de la commune pour faire échouer l'installation.

Dans le restaurant installé sur la place de la commune, Maison Martin, la cheffe Stéphanie va dans le même sens. "Vous imaginez, au pays de Jean-Henri Fabre, de l'Harmas et du Naturoptère ? Ici, c'est une terre de paysans, de gens attachés au terroir, une commune provençale avec ses vieilles pierres et ses lavoirs. Ce géant américain n'a rien à faire là", s'agace-t-elle. Stéphanie redoute aussi que Mac Do pénalise le centre de Sérignan, qui manque déjà de commerces de proximité.

En face, le maire de Sérignan, Julien Merle explique calmement que cette installation est conforme au PLU, le plan local d'urbanisme. Il comprend la surprise des habitants mais met en avant les retombées économiques : la création d'emplois et les taxes pour la commune. L'élu met aussi en garde. Selon lui, la future déviation d'Orange va favoriser ce genre de projets. Le flux de voitures sera plus important et les entreprises souhaiteront s'installer à Sérignan, mais aussi Camaret-sur-Aygues ou Sainte-Cécile-les-Vignes.

Sur les réseaux sociaux, d'autres habitants saluent un projet qui permettra de redynamiser la commune. Depuis quelques jours, sur le groupe Facebook "Tu es de Sérignan-du-Comtat si" , c'est devenu l'unique sujet de conversation ou presque.