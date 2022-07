A Sète et Montpellier, il faut maintenant s'inscrire en mairie pour louer son logement sur Airbnb

Depuis le 1er juillet, la ville de Montpellier encadre les logements loués sur Airbnb. Comme à Sète depuis deux mois, le prélèvement d'une taxe de séjour sera automatisé. Les propriétaires devront également se conformer à un certain nombre de jours de location par an.

Dans l'Écusson de Montpellier, les boîtes à clés ponctuent les façades. Elles sont parfois empilées les unes sur les autres et reflètent le nombre de logements dédiés aux locations saisonnières. Autrement dit, aux réservations touristiques, souvent réalisées via Airbnb ou Booking.com. La ville de Montpellier veut désormais ralentir cette expansion. Depuis le 1er juillet, de nouvelles règles sont entrées en vigueur. A commencer par l'obligation de s'enregistrer auprès de la mairie pour chaque annonce déposée sur l'une de ces plateformes. Une mesure déjà instaurée à Sète en avril dernier.

Cet encadrement a deux finalités. Tout d'abord, d'automatiser le prélèvement d'une taxe de séjour payée par les locataires. Ensuite, de contrôler qu'une maison principale n'est pas mise en location plus de 4 mois (120 jours) par an. Un encadrement rendu possible grâce au code personnel, attribué lors de l'inscription en mairie (cliquer ici pour Montpellier) et indiqué dans le corps des annonces. En cas de fraude, les propriétaires risquent 5.000 euros d'amende.

Une "manne financière" pour les villes

Deux mois après l'instauration de ces nouvelles règles, le premier bilan est bon à Sète. La ville a récolté 190.000 euros de taxe de séjour depuis le début de l'année. Soit 46 % de plus qu'au premier semestre 2021 où ce montant s'élevait à 130.000 euros. C'est une "manne financière essentielle", se félicite Joliette Coste, l'adjointe au maire de Sète en charge du tourisme. Une progression qui place aujourd'hui la presqu'île sur la quatrième place des villes recevant le plus de taxes de séjour en Occitanie.

Ce budget accroît les finances de l'office de tourisme. "L'objectif, c'est de gagner en qualité : de proposer de nouveaux services et activités pour que les touristes soient contents et surtout qu'ils reviennent", détaille Joliette Coste.

Du côté des hôteliers, on se réjouit aussi d'une certaine équité face à l'impôt. _"_Je dis enfin ! Ça va changer le regard des clients. Nous - hôteliers - nous ne seront plus les seuls à demander la taxe de séjour", réagit Gwenaëlle Brandalise, la directrice de l'hôtel L'impérial à Sète. Elle poursuit : "C'est logique que nous la fassions tous payer puisque c'est l'équivalent d'une taxe d'habitation pour les touristes, qu'ils soient en hôtel ou en Airbnb".

Peu d'impact sur la pression immobilière

Si cet encadrement permettra aussi de vérifier qu'un particulier ne loue pas sa maison principale plus de 4 mois par an, la liberté reste totale pour les logements secondaires. En l'état, la pression immobilière restera presqu'inchangée dans le centre-ville de Sète. _"_On ressent maintenant la gentrification : les pâtisseries ressemblent désormais à des bijouteries. La ville est en train de perdre son aspect populaire.", pointe Camille, une habitante d quartier haut. Plus préoccupant : "Le nombre d'enfants scolarisés diminue d'année en année car les parents ne trouvent plus de locations à l'année. Et à la rentrée, mon école de quartier va encore perdre une classe. C'est très embêtant et urgent."

"C'est un vrai problème, confirme Joliette Coste, car les Sétois ne trouvent plus à se loger et partent ailleurs. Résultat en hiver, une bonne partie des immeubles sont vides car les touristes sont partis.". Pour "trouver un équilibre", l'élue indique que des réflexions sont en cours sur un système de quotas. C'est à dire, un nombre maximum de logements pouvant être utilisés comme Airbnb pour chaque quartier. Un dispositif encore à l'état d'ébauche.

