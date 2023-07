À Sète, le Picpoul de Pinet fête ses 10 ans en Appellation d'Origine Protégée

Pour célébrer le premier anniversaire de l'ancrage de l'AOP Picpoul de Pinet à Sète mais aussi pour fêter les 10 ans de l'Appellation d'Origine Protégée de ce vin blanc de nombreuses attractions sont prévues pendant tout l'été. "On va se manifester notamment à la Saint-Louis du 18 au 23 août, où nous serons le vin officiel, explique Laurent Thieule, le président du syndicat. Nous serons aussi aux halles de Sète le 19 août, pour une dégustation de Picpoul de Pinet et d'huîtres de la Méditerranée. On participera également au concours des écaillers les 23 et 24 septembre. Une manière de souligner notre attachement au partenariat noué avec la ville de Sète."

ⓘ Publicité

Un choix logique "car le vignoble se situe en bordure d'étang de Thau, c'est son terroir, tout comme la mer", raconte Laurent Thieule. "C'est un prolongement géographique et naturel qui, à nos yeux, s'imposait."

Dix ans d'Appellation d'Origine Protégée

Chaque année, 85.000hl de Picpoul de Pinet sont produits, ce qui correspond à plus de 12 millions de bouteilles. Les deux tiers sont exportés. Il y a notamment un tiers qui part au Royaume-Uni. "On s'est engouffré dans un créneau qu'avait abandonné le muscadet il y a une dizaine d'années et sur lequel on a su répondre avec un produit en qualité constante. Puis on accompagnait ça d'opérations de marketing très ciblées, notamment à Londres. Aujourd'hui, c'est vraiment l'appellation vedette en vin blanc." *La Grande-Bretagne est le premier client à l'étranger du Picpoul de Pinet et derrière il y a les Etats-Unis. "On vend 1.2 million de bouteille chaque année chez eux, l'objectif l'année prochaine c'est d'aller prospecter à New-York pour ne pas dépendre uniquement sur le marché britannique."

Avec 24 caves particulières et 4 caves coopératives, l'AOP fonctionne très bien. "Nous travaillons sur un modèle économique vertueux, rémunérateur pour les producteurs. Nous avons réussi à valoriser le produit, notamment par nos circuits de commercialisation en grande distribution, mais aussi de plus en plus vers une hiérarchisation de notre produit avec des vins haut de gamme qui vont tirer le prix de l'appellation vers le haut."

En effet, une cuvée "patience" a été conceptualisée il y a trois ans. Le Picpoul de Pinet est gardé pendant six mois puis il y a trois dégustations qui doivent être validées pour pouvoir obtenir le label "patience". Des bouteilles qui seront donc vendues plus cher. "D'ordinaire vous trouvez une bouteille de Picpoul de Pinet au supermarché à sept euros. Pour une bouteille "patience" il faudrait payer aux alentours de quinze euros. Cela nous permet de montrer que le Picpoul peut aussi être un vin de gastronomie pour des grandes tables et peut être bu en dehors d'une dégustation de coquillages et des huîtres en particulier."

Parmi les différentes caves de l'AOP, celle de Pinet affiche un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros tout comme celle de Pomerol également. Plus de 400 vignerons font du Picpoul de Pinet.

Le changement climatique au cœur des préoccupations

"Nous subissons le changement climatique de plein fouet et de manière douloureuse. Il faut qu'on arrive à maîtriser l'irrigation et l'eau tout en montrant que l'eau ne sera pas gaspillée mais sera optimisée dans son utilisation. Avec un système de goutte à goutte. Je crois que le viticulteur aujourd'hui doit rajouter à son savoir faire la maîtrise de l'eau en matière d'irrigation", prévient Laurent Thieule.

Grégory Farras est viticulteur à Pinet, depuis 1991 il cultive du Picpoul et ce changement climatique il le perçoit de plus en plus tous les étés. "Les grains ont des difficultés à grossir, il y a du stress hydrique. On voit vraiment la différence avec les parcelles irriguées. En AOP on peut irriguer l'hiver jusqu'au 30 avril. Ensuite il faut demander une dérogation pour irriguer l'été." Une dérogation qui a été demandée et acceptée pour le Picpoul de Pinet.

L'appellation prévoit aussi d'adapter les cépages face à la sécheresse et à la chaleur. Une expérimentation pour créer des cépages résistants est en cours. "On travaille dessus avec l'Institut français du vin où on a 75 plants de Picpoul sur lesquels on a greffé 3.000 pépins de raisin différents, raconte Laurent Thieule. On va essayer de trouver d'ici à dix ans les types de cépages qui vont le mieux résister à l'évolution de ce changement climatique. Si on ne veut pas éviter de produire des cactus dans nos garrigues, il va falloir mettre à l'eau. On produit sur 1.500 hectares aujourd'hui. Notre objectif serait en dix ans de pouvoir irriguer 1.000 hectares."

Opposition à la LGV

Avec l'arrivée prochaine de la ligne à grande vitesse entre Montpellier et Sète, la production va être réduite. Cela concerne "73 à 100 hectares d'appellation d'origine protégée", vont être impactés et utilisés pour le projet ferroviaire.

Laurent Thieule envisage de compenser par une révision de la surface de production en l'agrandissant. Six communes sont productrices de l'appellation d'origine protégée Picpoul de Pinet, l'objectif serait de croître de 200 à 300 hectares, "de manière à compenser cette perte qu'on va avoir et aussi d'augmenter le potentiel de production", explique-t-il.