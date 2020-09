A Smart Hambach, un rassemblement prévu ce jeudi à l'occasion d'une journée de manifestations

A l'occasion d'une grande journée de manifestations en France et en Moselle ce jeudi, les salariés de Smart Hambach sont appelés à se mobiliser. A l'appel de la CGT, les employés veulent continuer leur combat face au rachat du site par le Britannique Ineos.

Les 1 600 salariés de Smartville à Hambach ne baissent pas les armes. Alors que les syndicats se mobilisent au niveau national en cette rentrée mouvementée, ils souhaitent rappeler leurs inquiétudes quant à l'arrivée annoncée du Britannique Ineos, programmée au 1er janvier prochain. En conséquence, la CGT appelle ce jeudi les salariés à se rassembler aux alentours de 11h30 devant la porte 1 de l'usine.

La lutte n'est pas terminée

Au-delà des sujets qui mobilisent le syndicat au niveau national, à savoir "haussse des salaires, diminution du temps de travail, exigence de contreparties sur les emplois contre les aides aux entreprises, gratuité des masques", les Mosellans souhaitent continuer le combat. "A part la dernière manifestation du mois de juillet, il faut qu'au-delà des frontières, on entende qu'à Hambach, des salariés risquent de perdre leur emploi", confie Jean-Luc Bielitz, délégué CGT sur le site.

Il faut dire que depuis le début du mois de septembre, l'intersyndicale sur place a multiplié les grèves. Tous les samedis, les employés sont appelés à cesser le travail. Une démarche vouée à continuer, même si elle n'a pas pour l'heure eu des conséquences énormes. "On a beaucoup d'intérimaires qui travaillent le samedi. Donc on est à moitié moins de ce qu'on devrait produire. Mais c'est une petite quantité, on produit 60 véhicules en temps normal", explique Jean-Luc Bielitz qui envisagerait pourquoi pas de bloquer une partie des travaux en cours sur le site.

Manifestation à Metz

Outre le rassemblement prévu à Hambach, la CGT appelle également à une manifestation dans les rues de Metz ce jeudi. Les personnes souhaitant intégrer le cortège seront conviées à 15h sur la place de la République.