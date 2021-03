Sochaux : plus de pain frais pour les opérateurs du petit matin à l'usine Stellantis

"Pour ces salariés, c'est déjà boulot dodo et rien d'autre. Maintenant, on les prive de pain frais" s'exclame Fabricia Piconneaux

Une boulangerie sommée de respecter le couvre feu, à Sochaux. Elle a reçu la visite de la police très tôt ce jeudi matin. Cette boulangerie, comme d'autres dans l'agglomération, ouvre autour des 4 heures du matin pour permettre aux salariés qui prennent leur poste vers 5 heures à l'usine Stellantis de Sochaux de se fournir en sandwiches et viennoiseries, sorties du four.

C'est déjà boulot dodo. Et maintenant, sans pain frais.

"Ces travailleurs de l'usine constituent l'essentiel de notre clientèle. C'est une perte sèche. Mais je pense surtout à eux, ces ouvriers qui vont au boulot de bonne heure", déclare Fabricia Piconneaux, la boulangère. "Ils n'ont déjà plus rien. On leur supprime tout. C'est boulot dodo. Et ils ne peuvent même plus s'acheter une baguette du matin en allant au boulot. Ils vont manger du pain rassis".

Pas de dérogation au couvre-feu, même pour de bonnes raisons.

Il n'y aura pas d'exception au couvre feu, dit la préfecture du Doubs, même pour de bonnes raisons. Elle rappelle que des livraisons de viennoiseries sont possibles sur le lieu de travail. Difficile quand on est opérateur en ligne. La préfecture du Doubs ajoute que des contrôles du même type ont eu lieu ces derniers jours pour les boulangeries qui servent les frontaliers du Haut Doubs.

A Sochaux, les salariés disent leur mécontentement. Certes, les distributeurs de sandwiches sont alimentés à l'usine, "mais quand tu n'as que vingt minutes pour manger, autant que ce soit avec du pain du matin".

Le syndicat Force Ouvrière s'en est ému. "On dit à ces salariés : venez au boulot à 5 heures, mais on vous empêche brutalement de vous procurer un un casse-croûte frais", explique Eric Peultier, délégué Force Ouvrière. "Si c'est comme ça, on va demander aux autorités que l'usine de Sochaux ne soit ouverte que de 6h00 à 18h00".