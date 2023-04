A Solex pour rencontrer les chefs d'entreprise de l'Ouest, Simon Daspe en fait un livre

Une aventure marquante et humaine : voilà pour le périple que Simon Daspe raconte dans un livre en pré-vente, via un financement participatif, "En solex Simon". Pour lancer Terrecalm, son entreprise de conseil aux dirigeants créée en 2021, il a décidé d'aller rencontrer douze chefs d'entreprises un peu partout dans le Grand Ouest, mais d'une façon bien particulière.

Le Solex sur un coup de tête

D'abord, il a envoyé des cartes postales aux personnes avec qui il souhaitait dialoguer, puis, une fois le courant passé, il a fallu aller les voir. "Je les ai mis sur une carte et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de points à faire", explique Simon Daspe. "Pour préparer l'aventure, j'avais rencontré plein de gens différents, dont un aventurier qui était en Antarctique et faisait le tour du monde, etc... Et quand on en a parlé au téléphone, il m'a dit : "Et en Solex, c'est pas mal, tu auras des pannes, de la mécanique. C'est un moyen de locomotion cool, c'est lent..." C'est comme ça que j'ai pris un Solex, sur un coup de tête." C'était le 4 avril 2022. Depuis, le grand tour a bouclé 2.000 km entre Bretagne, Normandie et Pays-de-la-Loire.

Et le Solex, c'est visiblement magique, beaucoup plus que la berline ! "Les rencontres sont plus faciles, plus humaines. C'est un dénominateur commun qu'on a tous. La partie Solex, c'est quelque chose que soit nos parents, grands-parents ou nous-mêmes avons déjà connu dans notre enfance, donc ça facilite, ça crée un lien, un élément commun avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas."

Montrer l'homme et la femme derrière le statut de dirigeant

Et cela permet de briser la glace, car l'objectif de l'entrepreneur n'est pas de faire un portrait professionnel des dirigeants rencontrés, mais de "montrer l'homme ou la femme qui est derrière le statut de dirigeant qu'on enferme souvent dans un costume. Les rencontrer sans parler de chiffres, sans parler de cœur d'activité, sans parler de concurrents de marché, de clients... Juste parler de l'homme ou de la femme que je rencontre."

En Bretagne il a rencontré Loïc Hénaff (groupe Jean-Hénaff à Pouldreuzic), Loïc Sauvaget (Ecomiam à Quimper), Pierre-Antoine Béal (Cervval à Plouzané), Clarisse Le Court (Claripharm à Saint-Alban), Stéphan Serra (Uship à Landévant).

Et les dirigeants se livrent : "Il y en a un qui m'a parlé, par exemple, de la culture du secret ou de la confidentialité. Donc, en gros, on ne peut pas tout dire à sa famille. On ne peut pas tout dire à ses salariés. Un autre m'a expliqué le rapport au sommeil, qu'il était fatigué, que c'était quelque chose de très prenant. On oublie que derrière la charge, derrière l'envie de bâtir, de construire, de faire avancer des projets d'entreprise, ce sont des gens qui ont des fragilités, qui sont simples, comme tout le monde."

Enfermés dans leur rôle

Et les regrets de ces patrons ? Le manque de simplicité. "Souvent on les aborde avec beaucoup d'emphase, avec beaucoup de diligence. Puis moi, j'arrive avec ma carte postale, mon solex et le tutoiement. On a enlevé toutes les conventions sociales. Ils sont enfermés dans leur rôle et même parfois une solitude du dirigeant, avec un isolement dans la société par rapport à leur statut."

Simon Daspe doit publier son livre en juin 2023, le financement participatif est en cours jusqu'au 11 mai. Il a tout de même atteint les 100% de l'objectif en un jour et demi !