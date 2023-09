A Spézet, impossible de vendre le carburant à prix coûtant

L'idée de vendre à perte le carburant a été abandonnée par Emmanuel Macron, mais la Première ministre Elizabeth Borne demande ce mardi 26 septembre aux distributeurs, raffineurs et fédérations professionnelles de réduire leurs marges, et de vendre diesel et essence à prix coutant . L'exécutif presse les distributeurs de multiplier ces opérations. L'enseigne Leclerc a d'ores et déjà annoncé qu'elle le ferait dans 750 stations services, Système U a dit qu'il y en aura, mais pas de manière permanente. Et dans les petites stations essence indépendantes ? Impossible, répond ce gérant de Breizh Station à Spézet , dans le centre Finistère.

Les clients jouent le jeu

1,90 euros le gazole, 1,99 l'essence et même plus de 2 euros le sans plomb 98. Alain Lollier n'a pas le choix. "L'entreprise a été créée il y a deux ans. Nous avons des prêts en cours, des charges de structure, l'électricité, l'entretien de la station. Il faut qu'on sorte un petit peu de marge du prix coûtant. Ce n'est pas possible. On ne peut pas compenser avec d'autres produits comme la grande distribution le fait", explique l'entrepreneur.

A la pompe, les clients jouent le jeu. "C'est une petite commune, l'artisan habite juste à côté, donc on fait marcher un peu tout le monde, même si c'est un peu plus cher", explique Doriane, qui ajoute : "Mais sur un plein, la différence se joue à pas grand chose. Quand on met 50 euros, on ne sera pas plus riche. Il y a seulement un ou deux euros de différence."

Taxes sur le pétrole

Les leviers doivent être actionnés ailleurs, estime le gérant. Pour Alain Lollier, vendre à prix coûtant risque même de mettre en danger des entreprises. "On va subventionner les entreprises qui seront dans le rouge alors que peut être ça serait plus simple de revoir la taxation du pétrole. Peut être que c'est là dessus qu'il faut jouer et pas faire des petites mesurettes." Les taxes représentent environ 60 % du prix du carburant à la pompe.