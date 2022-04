A Steinbourg, l'usine Mars Wrigley fonctionnera bientôt sans aucune émission de gaz à effet de serre

L'usine Mars Wrigley de Steinbourg sera bientôt la première du groupe dans le monde à fonctionner à 100% avec des énergies renouvelables. Le site bas-rhinois, qui fabrique 37.000 tonnes de barres glacées par an, et qui compte 260 employés, devient un pionnier pour le groupe américain.

Ce processus a en fait démarré il y a quinze ans, en 2007, et le lancement d'un plan "Développement durable" au sein du groupe. Depuis, l'usine de Steinbourg a réussi à réduire sa consommation d'énergie par tonnes de produits finis de 45%, et sa consommation d'eau de 30%.

Logique anti-gaspillage, investissements et valorisation des déchets

Didier Duguet, le directeur technique, explique : "Dans les premiers temps, on a cherché à éliminer tous les gaspillages, comme les fuites d'air comprimé ou les fuites d'eau. Nous avons regardé comment optimiser toutes les installations existantes, comme le brassage du chocolat dans nos cuves, qui fonctionnait 24h/24 et sept jours sur sept, et que l'on a réduit, et depuis lors, dans chaque projet, chaque investissement, on se pose la question de la consommation d'énergie et d'eau, et également de la valorisation es déchets."

"600 émissions de CO2" éliminés par an

Les déchets sont traités en méthanisation, juste à côté. En 2014, une pompe à chaleur a été installée pour toute l'eau chaude. Et la grande nouveauté, c'est la chaudière à gaz qui vient d'être remplacée par deux chaudières électriques made in France : "elles devraient démarrer à la fin du premier semestre, donc à partir de la deuxième moitié de 2022, nous aurons coupé le gaz. Nous aurons éliminé 600 tonnes d'émissions de CO2 par an dans cette usine, et parce que nous achetons de l'énergie électrique verte, certifiée, hydraulique, solaire ou éolienne, on peut dire que notre usine n'émettra plus aucun gaz à effet de serre."

Le groupe Mars ne veut pas donner de chiffre pour cet investissement en particulier, mais affirme que financièrement, il n'est pas gagnant en passant du gaz à l'électrique, même si la situation géopolitique actuelle peut changer la donne. L'objectif affiché est écologique : le géant américain vise la neutralité carbone dans ses 450 sites d'ici 2050.

Un milliard de dollars d'investissement pour le groupe Mars au niveau mondial

Steinbourg ouvre donc la voie, explique Stéphanie Domange, PDG France de Mars Wrigley : "Même si chaque usine est unique et qu'on ne va pas pouvoir appliquer les mêmes solutions partout, cela va encourager nos collaborateurs". Elle rappelle que "le groupe Mars a investi un milliard de dollars pour ces engagements forts, pris notamment à la Cop26, de devenir un groupe à émissions à zéro émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. On parle de toutes les émissions, directes ou indirectes, en amont ou en aval."

L'usine de Haguenau elle aussi bonne élève

Si on reprend l'exemple de Steinbourg, l'usine ne fait pas de stockage, elle a simplement une chambre froide pour ses glaces qui sont ensuite envoyées notamment dans un entrepôt près de Strasbourg, très gourmand en énergie. L'idée serait donc de travailler sur l'ensemble de la chaîne. En tout cas, l'Alsace est pionnière chez Mars, puisque l'usine de Haguenau, qui fabrique les M&M's, a réduit, elle, de 60% ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2015.