A Strasbourg, Caritas organise un brunch de Noël pour les plus démunis

Le 25 et 26 décembre, l'association Caritas Alsace organise un brunch de Noël dans sa permanence rue de l'Arc-en-ciel à Strasbourg pour les plus démunis. L'occasion de se rassembler et partager.

Donner de son temps pour les autres à Noël. Une initiative qui parait naturelle pour les bénévoles de Caritas Alsace qui organisent des petits déjeuners pour les démunis toute l'année. Ce 25 et 26 décembre, le petit déjeuner se transforme en brunch à Strasbourg, rue de l'Arc en ciel. Dans la cuisine, une dizaine de bénévoles s'affairent pour remplir le buffet. Du fromage, de la charcuterie, des fruits, mais aussi des plats chauds et desserts. Sonia donne d'habitude des cours de français à Caritas, elle a souhaité participer aussi à Noël : "On veille à ce que tout le monde ait de tout, ils sont assis ensemble et ils prennent le temps. Ce n'est pas forcément le cas en semaine ou ça tourne beaucoup. Là, ils discutent, un peu comme s'ils étaient au café" sourit la bénévole.

Lahouari, qui n'a pas de famille à Strasbourg, est venu échanger pendant le brunch. Copier

C'est justement pour voir du monde que Lahouari est venu. Depuis son divorce, il est seul à Strasbourg. "Lorsque je suis seul chez moi, je mange un bout de pain et un café et voilà, parce que tout seul, ça ne donne pas envie de manger... Alors que là oui, je suis avec un copain, on parle." L'homme est dans un appartement stable depuis mars, il ne se dit plus autant dans le besoin qu'avant mais aime échanger "Quand la langue le permet, s'ils parlent français ou arabe par exemple. Ici il y a des Polonais, des Arméniens, des Français... on ne vient pas du même pays mais on est dans la même situation !" esquisse-t-il avec le sourire.

Un peu plus loin, Nadine circule entre les tables et discute avec les uns et les autres quand la langue le permet. C'est son premier bénévolat ici. "N'étant pas chrétienne, je ne fête pas Noël, alors j'ai décidé de donner de mon temps et de partager un moment qui est très convivial.

"On voit des gens qui n'ont pas toujours l'occasion de s'exprimer et qui, là, profitent pour parler et profiter de ce moment privilégié qui est noël." Nadine, bénévole à Caritas

Pascal est bénévole. Depuis cinq ans, sa femme, sa fille et lui viennent aider Caritas le 25 décembre. Copier

Certains bénéficiaires arrivent en groupe ou en famille. Ceux qui sont seuls s'assoient avec d'autres autour des tables rondes. l'échange prend - ou non. Tous repartent, le ventre rempli... et avec un paquet de bredele.

Le brunch de Noël est organisé les 25 et 26 décembre, de 9h à 13h, rue de l'Arc-en-ciel à Strasbourg. Ensuite, l'association reprendra ses petits-déjeuners quotidiens habituels.