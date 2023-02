A Strasbourg, environ 20 000 manifestants rassemblés contre la réforme des retraites selon les syndicats

Plus de 20 000 manifestants se sont rassemblés place Kleber à Strasbourg, selon les syndicats, ce samedi 11 février, pour une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Pour rappel, la première journée de mobilisation, le 19 janvier, avait rassemblé plus de 10 000 manifestants. Ils étaient environ 3000 de moins lors du 3ème acte.

Les syndicats avaient appelé à la mobilisation ce samedi pour permettre, notamment, aux non-grévistes et aux familles de venir manifester . "Une très bonne opportunité", s'enthousiasme Pauline, psychologue, "je n'avais pas pu venir manifester la semaine à cause de mes rendez-vous. J'ai donc profité de cet appel pour montrer mon mécontentement et emmener mes enfants". En bas-âge, ses enfants "sont trop jeunes pour comprendre la réforme des retraites", mais c'est l'occasion de leur montrer que l'on peut lutter pacifiquement, complète la psychologue.

"La retraite à 100 ans, moi, je n'en veux pas ! "

Emel aussi est venue accompagnée de sa fille Mina, 9 ans. "Elle est très intéressée et distribue des tracts à tout le monde!" la jeune militante est en effet dans la remorque d'un camion de la CGT. Mina n'est pas là par hasard : "si ça continue, Macron va nous mettre la retraite à 100 ans, moi je ne veux pas !" affirme la jeune fille, qui souhaiterait "la retraite à 60 ans, max."

Dans le cortège, il y a aussi les non-grévistes, ceux qui n'ont pas pu venir en semaine à cause de leur travail. Cédric est dans l'immobilier et ne peut pas se permettre de quitter son poste une journée, "déjà que je gagne à peine le smic" ajoute-t-il. A Mulhouse, 4 300 manifestants se sont rassemblés à 10h selon la préfecture, place de la Bourse. Cet après-midi, les mobilisations se poursuivent en Alsace, notamment à Haguenau, Sélestat et Colmar.