A Strasbourg, l'association Crésus aide des jeunes à gérer leur budget

C'est comme un Monopoly, sauf que le but n'est pas d'appauvrir les autres, mais de mieux gérer son budget. Brieu Bara anime l'atelier "Dilemne" ce jeudi 15 décembre, à destination des jeunes de la mission locale de Strasbourg. Il travaille pour la fondation Crésus, qui vient en aide aux personnes surendettées. Son objectif : apprendre à faire des économies pour éviter des situations financières délicates.

ⓘ Publicité

"Ce n'est pas une contrainte de se dégager de l'argent chaque mois" affirme le bénévole. Pendant la partie, les joueurs font face à des événements de la vie, un accident, un cambriolage, une opération... Ils doivent avoir suffisamment d'argent de côté pour assumer les imprévus. Les mises en situation peuvent également être plus banales : je déménage dans un logement moins cher que celui actuel, mais combien me coûte le déménagement ? Est ce que j'ai les moyens de le faire tout de suite ? Quels sacrifices cela me demande t-il ? "C'est se rendre compte que l'on peut être acteur de son quotidien, plutôt que de le subir en se disant que ça va être galère, donc je ne fais pas d'épargne et je ne me fais pas plaisir." poursuit Brieu Bara.

Les raisons du surendettement ont changées

Un atelier essentiel pour Paul, qui se sent "perdu dans toutes les charges à payer, les assurances, les factures... Ca fait du bien d'être guidé." Ce jeune de 22 ans peine à finir ses fins de mois, il espère trouver en cette animation un moyen de s'offrir " un t-shirt, un pull ou une place de cinéma" au moins une à deux fois par mois. De son côté, Icham, 20 ans et toujours chez ses parents se sent " prêt à entrer dans la vie d'adulte", même si cela semble effrayant "avec tout ce qu'il y a a payer".

Brieu Bara note un basculement des situations de surendettements des personnes suivies par Cresus. "De plus en plus de dossiers sont traités à cause de factures impayées. On s'en rend bien compte avec la hausse de l'électricité. Entre manger ou payer les factures, les personnes font le choix de manger. Généralement, le surendettement est dû à du crédit conso... Mais cette année, ce sont vraiment les factures." Une inflation qui vient se rajouter au conséquences de la crise du Covid.