A Strasbourg, la très bonne santé économique du tourisme de croisière

Strasbourg, France

Tous les indicateurs sont au vert. A Strasbourg, le tourisme de croisière se porte à merveille : un million d'euros de recettes en 2019 pour le Port autonome de la capitale alsacienne, soit 5% du total du chiffre d'affaires. Du jamais vu.

Cette explosion de la fréquentation s'explique en partie par les aménagements réalisés ces dernières années. "Nous sommes passés des bateaux de 110 m à ceux de 135 m", détaille Jean-Louis Jérôme, directeur général du Port autonome de Strasbourg.

1 500 escales déjà réservées pour 2020

Résultat : plus de bateaux et donc plus de touristes. Essentiellement Allemands, Belges et Français mais "les Asiatiques et les Américains sont en train d'arriver", complète Axel Araszkiewicz, responsable des relations extérieures de l'entreprise CroisiEurope.

Batorama, filiale du Port autonome, en profite aussi : elle a réalisé en 2019 sa troisième meilleure année, "malgré la canicule et la grève de décembre", explique Jean-Louis Jérôme. Les recettes vont notamment permettre de remplacer l'ensemble de la flotte de dix bateaux, pour une autre à zéro émission d'ici six ans.

Cette bonne lancée devrait se confirmer en 2020 : 1 500 escales sont déjà réservées à Strasbourg, soit autant que sur l'ensemble de l'année 2019.