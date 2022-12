À Strasbourg, le centre Altem prêt à faire face à la simplification du tri des déchets

C'est une petite révolution pour vos poubelles. À partir de ce 1er janvier 2023, le tri des déchets va se simplifier. Les emballages plastiques pourront désormais être jetés dans vos bacs jaunes : comme les emballages qui entourent les packs d'eau, les pots de yaourts ou encore les barquettes de viande. Pour faire face, le centre de tri Altem de Strasbourg, détenu par le groupe Schroll, a modernisé son site.

La première ligne de tri a été totalement reconstruite avec de nouvelles machines : trois trieurs optiques supplémentaires et un nouveau système de crible, une passoire mécanique qui permet de séparer les objets en fonction de leur taille. Ces machines sont capables désormais de détecter et de trier les films plastiques, en plus des journaux et des magazines. "On pourra ainsi mettre de côté les corps creux" explique Cyril Besson, adjoint en charge des collectivités et des marchés publics pour le groupe Schroll.

7 millions d'euros de travaux

Ces corps creux, "c'est à dire les bouteilles et flacons en plastique, mais aussi les pots de yaourts, les barquettes et les briques alimentaires seront pris en charge dans l'autre partie de l'usine qui a aussi été modernisée." Là, les nouvelles machines permettent désormais de traiter sept résines plastiques au lieu de trois. Le tonnage des déchets qui arrivent chaque semaine dans l'usine devrait donc augmenter progressivement. Les nouvelles machines ont été prévues également pour cela.

Actuellement 1. 000 tonnes de déchets sont traités chaque semaine dans le centre, 50 000 tonnes par an. C'est l'un des plus gros centres de tri en France. Ces travaux ont coûté 7 millions d'euros au groupe Schroll.