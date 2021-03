A Strasbourg, le datacentre OVHcloud en plein chantier

Pour restaurer le datacentre strasbourgeois et relancer son activité de stockage de données et de sites web, les équipes d'OVHcloud se relaient sur le site du Port du Rhin sept jours sur sept et 24h sur 24.

Elles travaillent en continu sur le site pour réactiver les trois bâtiments les moins touchés. Ce vendredi 19 mars 2021, le datacentre SGB4 est totalement opérationnel. SGB1 et SGB3 ont repris une partie de leur activité. Le quatrième bâtiment, SGB2, repérable par ses panneaux multicolores, est trop détérioré pour reprendre du service dans l'immédiat.

150 personnes sont mobilisées pour ces travaux de réparation. Un chantier titanesque, une vraie ruche, confirme François Sterin, directeur de l'industrie et vice-président d'OVHcloud : "on fait ça de façon minutieuse et très très rigoureuse. Le travail commence à porter ses fruits".

Le site est à nouveau alimenté en électricité depuis ce mercredi 17 mars . Les organes vitaux ont été relancés. "On a pu remettre en service les premiers serveurs informatiques dès jeudi" précise François Sterin.

Un travail titanesque

Le site strasbourgeois, qui emploie habituellement 40 à 50 personnes, bénéficie de renforts venus d'autres unités d'OVHcloud.

Il faut nettoyer, réparer, remplacer les équipements. Il faut aussi refabriquer plusieurs milliers de serveurs.

Pour rétablir totalement l'activité de stockage de données, il faut en effet remplacer les serveurs détruits par les flammes et les fumées. 15.000 serveurs doivent être assemblés durant les semaines à venir dans l'usine de la société implantée à Croix, dans le Nord. "On a déjà plus que doublé la production cette semaine, à Croix" précise François Sterin. "On fait nos serveurs, donc on a été capable de réagir très vite!"

"On a travaillé avec tous nos fournisseurs, tous nos partenaires dès jeudi. Ils se donnent vraiment à fond, à Croix, pour faire ce qui est deux à trois fois notre rythme habituel."

OVHcloud est installé dans l'enceinte du Port du Rhin © Radio France - Corinne FUGLER

Les clients d'OVHcloud ont tous reçu une information personnalisée. Les clients les plus touchés vont bénéficier de mesures commerciales.

L'onduleur suspecté d'avoir causé le sinistre est sous scellés, ainsi que des batteries, leurs disjoncteurs et les images de vidéosurveillance, en vue d'une enquête plus approfondie.

