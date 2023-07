À Strasbourg, les associations s'organisent pour distribuer des repas aux plus précaires en plein été

C'est la période de creux pour les associations d'aide alimentaire, au cœur de l'été. Beaucoup ferment, faute de bénévoles, jusqu'au mois de septembre. Pour les bénéficiaires, ces mois d'été sont particulièrement difficiles, surtout que l'inflation est toujours là et que les besoins sont de plus en plus en grands. Alors à Strasbourg, avec le soutien de la mairie , le Secours populaire et l'association Abribus unissent leurs forces et leurs bénévoles pour la 4e année, pour proposer des distributions de repas malgré tout, tout l'été.

ⓘ Publicité

Des repas, des produits d'hygiène, des livres

De grandes tentes blanches sont installées dans la cour de la Fabrique de théâtre, dans le quartier de la gare, du mercredi au dimanche. "Aujourd'hui, j'ai cake au thon avec un salade de tomate ou une salade de blé avec du maïs, vous voulez quoi ?", demande une bénévole aux bénéficiaires qui défilent devant elle. Brigitte, elle, a choisi un cake au thon avant d'aller s'installer à une table, sous un barnum. Normalement, elle a plutôt ses habitudes aux Resto du Coeur : "Mais c'est fermé tous les soirs au mois d'août ! Il y a beaucoup d'association qui ont arrêté dès le mois de juin et qui nous ont dit de revenir en octobre", raconte-t-elle.

Alors pour manger tous les jours et ne pas s'isoler, elle vient ici plusieurs fois par semaines : "Je trouve ça génial, en plus il y a aussi des kits d'hygiène et d'autres associations, ça nous fait ouvrir les yeux, ça change", apprécie-t-elle. Attablé juste à côté, Thierry confirme : "Ici, il y a tout !" En plus des repas et des kits d'hygiène, des permanences pour les droits sociaux sont organisées, ainsi que des animations de l'association P.A.T.A.T.E.S. ou des distributions de livres par l'association Tôt ou T'art.

Déjà 1.000 repas de plus que l'année dernière

Le but : sortir les bénéficiaires de l'isolement pendant ces deux mois particulièrement tendus. Surtout que l'inflation est passée par là, et la file d'attente est de plus en plus longue. "Cette année, on a déjà distribué en deux semaines 1.000 repas de plus que l'année dernière", remarque Camille Vega le secrétaire du Secours populaire dans le Bas-Rhin. L'affluence a été très haute, dès le début de distribution à la mi-juillet : "On avait 78 repas distribué le premier jour de l'année dernière, cette année on a commencé tout de suite à 185", détaille-t-il. En moyenne, 400 repas sont distribués tous les jours.

Pour faire face à cette demande, la distribution est étendue de 10 jours par rapport à l'année dernière. Elle dure jusqu'au 3 septembre, du mercredi au dimanche midi, à la Fabrique de théâtre. Des distributions de repas sont aussi organisées tout le mois d'août du lundi au vendredi de 17h à 18H à l'Etage, quai des Bateliers.