A Strasbourg, les cafés Reck subissent de plein fouet la hausse des prix de l'énergie

Le premier ministre Jean Castex a dévoilé, ce mercredi, son plan de résilience : une palette de mesures pour soutenir l'économie et les entreprises face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Parmi ces mesures, 3 milliards d'euros sont prévus pour compenser la hausse des factures des entreprises énergivores, celles qui dépensent plus de 3% de leur chiffre d'affaires en gaz et en électricité. Les cafés Reck n'atteignent pas ce chiffre, mais ils n'en sont pas loin. Le torréfacteur, installé au port du Rhin à Strasbourg, a vu toutes ses dépenses augmenter depuis des mois, sans compter les dernières semaines.

La facture de gaz a doublé en deux ans

Les chiffres donnent le tournis : Thomas Riegert, le dirigeant des cafés Reck a fait les comptes. Par rapport à 2019, le prix de l'électricité a augmenté de... 113%. Et de 100% pour le gaz, indispensable à la torréfaction. Thomas Riegert est donc obligé de jongler au quotidien : "tous les jours, il se passe quelque chose. Je remplace un produit, je trouve des alternatives, je règle un problème après l'autre, et il y en a beaucoup", soupire-t-il.

Le prix du café augmente à l'achat

Toutes ces augmentations ont donc des répercussions sur l'entreprise, et des conséquences, au final, sur les prix pour le consommateur : "Nous avons répercuté aujourd'hui deux euros, en sachant que c'est insuffisant, et nous sommes en train de calculer quel est l'impact réel pour essayer de fixer une date et un montant", précise Thomas Riegert, qui évalue cette augmentation autour de trois euros pour un kilo de café.

Malgré cela, les ventes se portent bien. Pas question, donc, de ralentir la cadence ni même d'arrêter les projets, comme celui, par exemple, de l'extension de l'entreprise sur le Port du Rhin, lancé il y a quelques jours : 3.000 mètres carré supplémentaires.