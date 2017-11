A Strasbourg, un député européen FN porte plainte contre la Société Générale après clôture de son compte

Le député européen strasbourgeois Jean-Luc Schaffhauser et sa femme porte plainte contre la Société générale après la fermeture de leurs comptes. Une démarche similaire a celle lancée mercredi 22 novembre par le FN et sa présidente.

L'eurodéputé du Front National et conseiller municipal de Strasbourg, Jean-Luc Schaffhauser et son épouse ont porté plainte pour discrimination contre la Société générale. La plainte a été adressée ce jeudi au parquet de Strasbourg. La banque a clôturé leurs comptes "sans justifications" en octobre, a annoncé jeudi 23 novembre à l'Agence France presse (AFP) leur avocat, Me Goldnadel.

Selon lui, les époux disposaient "de plusieurs comptes à la Société générale de Strasbourg depuis plus de 42 ans sans que le moindre incident bancaire ne se soit jamais produit".

La banque a déjà fermé plusieurs comptes du Front national cet été. Sa présidente Marine Le Pen a annoncé mercredi un dépôt de plainte pour discrimination contre la Société Génarle et HSBC. Elle s'estime visée ainsi que le parti d'extrême-droite par une "fatwa bancaire".

Le groupe bancaire français a défendu mercredi une décision de nature "exclusivement bancaire" et "donc sans aucune considération politique".