Il y a de l'impatience pour les équipes des salles de sport Keep Cool à Tarbes et Pau. Dès le 9 juin, les sportifs pourront retrouver leurs habitudes !

A Tarbes et Pau, les salles de sport Keep Cool sont prêtes pour la reprise

L'heure est bientôt à la reprise pour les équipes de Keep Cool Pau et Tarbes ! (Archives)

Encore quelques jours de patience, et les sportifs pourront retrouver leurs bonnes habitudes. Le 9 juin prochain, les salles de sport pourront rouvrir leurs portes à la faveur de la prochaine phase de déconfinement.

Et les équipes de Keep Cool à Tarbes et Pau se préparent activement. Les machines sont vérifiées, les équipements préparés pour accueillir tous ceux qui vont reprendre leurs entraînements après de longs mois d'interruption.

Si des jauges seront mises en place, Olivier Jouve, le gérant des deux salles Keep Cool de Béarn et de Bigorre, se veut serein. "On pourra accueillir jusqu'à 50 personnes en simultané." De quoi accueillir tous les adeptes sans avoir besoin de réserver son créneau.

Et pour vous accompagner dans cette reprise, Keep Cool proposera une offre de réouverture à un tarif exceptionnel durant trois mois. De quoi se remettre au sport à quelques semaines des vacances scolaires, pour affiner son body summer ou effacer les excès des confinements successifs... et de la réouverture des terrasses des bars et des restaurants !

Ecoutez et réécoutez La nouvelle éco avec Keep Cool Pau et Tarbes

