À Tignes, les hôtels se préparent à accueillir les coureurs du Tour de France

Tignes se prépare à accueillir le Tour de France ! L'arrivée de la 9e étape se jouera ce dimanche 4 juillet dans la station de Tarentaise. Les coureurs y passeront aussi leur jour de repos lundi. Selon la station, les 23 équipes sont logées dans 14 hôtels et une résidence hôtelière de Tignes (sans compter les organisateurs d'ASO et des journalistes, eux aussi hébergés sur place).

Dix grammes de dinde au petit-déjeuner, un oreiller rectangulaire... la liste d'exigences est longue

Recevoir une équipe du Tour de France dans son hôtel demande de répondre à une très longue liste d'exigences que Justine Zaragoza découvre. La directrice de l'hôtel Le Curling, à Tignes Val Claret, accueille une équipe pour la première fois : "On me demande 10 grammes de dinde au petit déjeuner, 3,2 grammes d'avocat. Sur les lits, on met deux coussins carrés. Là, ils veulent un oreiller rectangulaire et un carré. On doit retirer une table de nuit pour ajouter une table de massage etc. Ce sont des demandes un peu particulières, mais ils sont malgré tout très sympas, nous sommes ravis de les accueillir. On est content, c'est une super visibilité pour l'hôtel et la station !" dit-elle.

Justine Zaragoza, la directrice de l'hôtel Le Curling Copier

L'équipe Ineos au Village Montana

Ineos, l'une des grosses écuries du Tour, s'installe au Village Montana, ainsi que deux autres équipes. L'hôtel 4 étoiles est habitué à recevoir une partie du peloton. Un étage est réservé à chaque équipe, pour que les coureurs ne se mélangent pas en raison du Covid. Chez Ineos, chaque coureur aura sa chambre de 33 mètres carrés avec vue sur les montagnes. Le staff de l'équipe va arriver en fin de matinée, dimanche, et tout sera prêt pour l'arrivée des coureurs en fin d'après-midi. Tout sera prêt ? "Ça veut dire qu'ils vont préparer les chambres à l'identique" explique Yves Thibaud, le directeur du Village Montana, "tous les soirs, le coureur retrouve ses affaires exactement comme il les a laissées dans l'hôtel précédent".

Village Montana à Tignes © Radio France - Anne Chovet

Ineos a son propre camion restaurant

La restauration demande aussi toute une organisation, sauf pour Ineos qui a son camion restaurant. Beaucoup d'équipes, ont leur propre cuisinier et cuisine, mais, chez Ineos, les coureurs et deux/trois membres du staff mangent aussi dans le camion selon le directeur de l'hôtel. "Nous privatisons deux salons pour les deux autres équipes, mais pas pour Ineos", explique Yves Thibaud, et "seuls les membres des staffs mangent dans notre restaurant".

Reportage sur les préparatifs au Village Montana Copier

Le défi : arriver à garer la trentaine de véhicules

Finalement l'organisation au sein de l'hôtel n'est pas si difficile que ça même si le cahier des charges fait plusieurs pages. La vraie difficulté est d'arriver à placer tous les véhicules des équipes à proximité de l'hôtel. "Ils arrivent avec une armada de bus, camions, camionnettes et autres gros véhicules", affirme le directeur du Village Montana, "il faut qu'on les raccorde à l'électricité, c'est du 380, qu'on leur apporte des branchements d'eau parce qu'ils ont des machines à laver ou encore besoin d'eau pour laver les vélos" .

"Et, pour Ineos, il faut arriver à positionner le camion-restauration tout proche d'une sortie de l'hôtel pour que les coureurs aient un accès direct". Et, là aussi, malgré les contraintes, le directeur est ravi d'accueillir des équipes : "la machine du Tour de France, c'est incroyable à vivre" s'enthousiasme-t-il.

Village Montana à Tignes © Radio France - Anne Chovet