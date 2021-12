A Tinqueux : ces adeptes du bistrot le jour de Noël

Depuis son ouverture à 8h ce vendredi 25 décembre, le bar "Au bon accueil" de Tinqueux, ne désemplit pas. Au comptoir, les discussions sont animées. Philippe est assis, verre à la main. "On vient entre copain boire un petit verre, en attendant les festivités", s'exclame-t-il.

Plus loin, Martial sirote son café. Originaire de Château-Thierry, il est venu à Tinqueux garder les chats de sa fille Alors, en attendant qu'elle revienne fêter Noël avec lui, pas question de rester seul. "C'est une super ambiance, les patrons assurent, c'est vraiment un bon Noël", se réjouit-il.

"Le tiercé de Noël"

Entre les cliquetis des tasses de café et le brouhaha des conversations, certains se concentrent plutôt sur leur grattage. C'est le cas notamment de David, attablé avec son père et son beau-frère. "C'est une tradition, dès qu'on se retrouve en famille, le lendemain on va faire un grattage. J'ai toujours connu ça, mon grand-père jouait au PMU et quand j'étais petit, je le suivais au bistrot, avec mon père", raconte-t-il.

Et il n'est pas le seul à avoir comme routine le jeu à Noël. "A chaque Noël, on vient ici avec mon père pour faire un tiercé. Ca nous permet de nous retrouver et puis comme ça, on évite de préparer le repas", s'amuse Céline.

Alors toute la journée, il y a la queue au comptoir. " Certains ont reçu des pochettes de grattage à Noël et viennent chercher leurs gains, d'autres viennent chercher des cigarettes, des recharges téléphoniques, des cartes postales ou que sais-je ? Puis, il y a les gens qui veulent se retrouver. Pour l'instant, c'est le matin, ils boivent du café mais ce soir, il y aura la petite coupe de champagne de Noël", raconte le patron Laurent Sotty.

Traditionnellement, le bar est toujours ouvert le 25 décembre. "C'est un peu devenu une référence dans la région. Certaines années, les gens sont mêmes venus de Châlons ou d'Epernay car tout était fermé près de chez eux", poursuit-il.

Annick, la mère du gérant, venue prêter main forte à son fils. Copier

Sa mère, anciennement gérante de l'établissement, l'a même rejoint ce vendredi. "Je suis venue manger avec mon fils et puis j'aide un peu à faire les cafés, servir les clients...", s'enthousiasme-t-elle. Et elle l'assure : elle "ne connaît pas de bar plus convivial".

Pourtant cette année, les clients se font quand même moins nombreux. "Certains ont peur avec le covid et sortent moins. On le sent notamment chez les personnes âgées", confie Laurent Sotty.

Alors lui son remède, c'est la parole. Dès que la cadence se calme, il s'attable avec les clients pour discuter et prendre de leurs nouvelles.