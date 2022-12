A Tonnerre, on distribue des couettes pour faire face à la précarité énergétique

"Tonnerre de couettes ! L'hiver au chaud". C'est le nom d'une opération de solidarité inédite lancée par la mairie de Tonnerre, dans l'Yonne, en association avec l'entreprise de literie Dumas, implantée dans la commune depuis plusieurs décennies. Le but : venir en aide aux Tonnerrois les plus démunis face à l'hiver, en leur offrant 367 couettes. Une manière d'aider une population en proie à la précarité énergétique. Car oui, le mercure baisse et les prix de l'énergie sont eux toujours en hausse. Résultat, compliqué de se chauffer sans que la facture explose.

"En discutant avec le centre social de la ville, on s'est rendu compte que beaucoup de Tonnerrois souffraient de la chute drastique des températures. On a ici une entreprise historique spécialisée dans la literie. On s'est donc dit qu'on pouvait faire quelque chose" explique Gaëlle Benoît, adjointe aux affaires sociales à la mairie de Tonnerre.

Une bénévole du centre social de Tonnerre accueille les habitants, prévenus de l'opération en avance par téléphone. © Radio France - Antoine Comte

Vendredi 16 décembre, l'élue était présente aux côtés du maire de Tonnerre, Cédric Clech, et de bénévoles du centre social, pour une première journée de distribution à l'hôtel de ville. Dès 13h30 et l'ouverture des portes, les Tonnerrois étaient déjà nombreux. "On sent qu'il y a un vrai besoin, explique Fanny, bénévole du centre social filtrant les entrées. 48h après l'annonce de l'opération, déjà 120 couettes étaient réservées".

"Je ne mets le chauffage que dans la chambre des enfants. Sinon ça revient trop cher"

Un engouement qui traduit les difficultés d'une partie de la population tonnerroise. Josiane sort de la distribution avec deux belles couettes rouges sous les bras : "J'habite au rez-de-chaussée. Même avec une paire de chaussettes, des chaussons, j'ai froid aux pieds. Et même aux mains". Et pas question de pousser le chauffage à fond. "Ca augmente tout, tout, tout" s'exaspère la sexagénaire.

Les habitants sont confrontés à un cruel dilemme. Subir le froid ou décider d'augmenter le chauffage, avec la certitude d'avoir à payer une note beaucoup plus salée, en raison de l'inflation des prix de l'énergie. Une précarité énergétique s'installe, qui mène parfois à des choix difficiles, comme chez Wendy : "Je ne mets le chauffage que dans la chambre des enfants. Sinon ça revient trop cher". Elle repart de la mairie avec deux couettes, qui lui serviront à se "réchauffer la nuit dans mon lit, et aussi lorsque je regarde la télé sur le canapé".

Chacun repart avec sa couette Dumas prête à l'emploi. - Antoine Comte

Monique est venue à la distribution avec sa fille et sa petite fille. Pour elle, ces couettes supplémentaires, c'est une question de survie : "Depuis lundi on a pas eu de chauffage, il faisait 10 degrés à la maison" explique-t-elle. Son logement, géré par le bailleur Domanys, a rencontré quelques problèmes de chauffage, réglés trop tardivement selon la Tonnerroise : "Ils ne sont venus réparer que jeudi, continue Monique. En plus on est au rez-de-chaussée donc tout le froid de la cave remontait. Résultat, on a mis 3-4 pulls et plusieurs paires de chaussettes".

Plusieurs personnes habitant dans des appartements gérés par Domanys nous ont expliqué avoir eux aussi fait face à des coupures de chauffage cette semaine. "Distribuer des couettes, c'est bien, mais il faudrait respecter les gens et nous mettre le chauffage correctement" a pesté une Tonnerroise qui a souhaité rester anonyme.

La mairie inquiète de l'augmentation de la précarité énergétique

Devant cette hausse de la demande, l'entreprise Dumas a livré 130 couettes supplémentaires. Gaëlle Benoît, adjointe aux affaires sociales à la mairie de Tonnerre, se dit inquiète de la situation : "Ce sont des choses qui reviennent beaucoup dans nos entretiens avec la population : "j'ai froid", "il fait pas chaud dans le logement", "le matin il fait 15 degrés chez moi", etc. On a beaucoup de personnes qui avaient besoin de ce geste de solidarité, à une semaine des fêtes, juste avant les vacances scolaires. On aimerait faire plus mais à part ce genre de dispositif exceptionnel, on est un peu démuni. C'était une manière de répondre à l'urgence à dix jours de Noël".

Après une distribution à la mairie vendredi 16 décembre et au marché communal samedi 17 décembre, les dernières couettes seront disponibles à l'hôtel de ville de Tonnerre ce lundi 19 décembre à partir de 13h30 ( contact téléphonique : 03 86 55 03 71).