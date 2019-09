A Tonnerre, un "énième" commerce va fermer dans le centre-ville

Après les fermetures de la boulangerie, du fleuriste ou encore du magasin de chaussures, la librairie "Plume et image" située rue de l'Hôpital risque la fermeture définitive. En cessation de paiement depuis l'été, le tribunal de commerce d'Auxerre va statuer sur son sort lundi.

Les vitrines vides sont de plus en plus nombreuses dans le centre-ville de Tonnerre

Tonnerre, France

La librairie Plume et image de Tonnerre dans l'Yonne avait pourtant déjà été sauvée en décembre dernier. Reprise par un groupe de sociétaires, sous une SCIC (société coopérative d'intérêt collectif), et dotée de 30 000 euros, elle n'a finalement pas tenu un an. Déclarée en cessation de paiement cet été, le tribunal de commerce d'Auxerre doit statuer sur son sort lundi. Mais en attendant, les livres sont déjà remballés.

Des rayons déjà vides

"Il faut tout renvoyer aux fournisseurs, qu'on ne paye plus depuis juillet" explique Frédérique Malvesin, la libraire. "Là, si vous regardez autour de vous, il ne reste qu'une cinquantaine d'ouvrages". La faute à une succession _"de malchance"_selon elle : des subventions promises mais non versées, des banques qui ne font plus confiance et un peu moins de clients.

A l'entrée de la librairie, un tas de cartons a remplacé les livres dans les rayons © Radio France - Soisic Pellet

Un centre-ville déserté

"Dans la rue, on est au bout d'une ligne de commerces fermés, ça devenait compliqué" ajoute la libraire. Difficile selon elle de survivre dans un environnement de plus en plus sinistré.

En ce moment, tout ferme. Le magasin de chaussures, la boulangerie, le fleuriste et maintenant la librairie. Fabienne Chauveau, opticienne dans le centre-ville de Tonnerre

L'opticienne regrette de voir partir sa voisine, une "institution" ici à Tonnerre. "C'est sentimental, j'allais toujours là pour acheter mes livres". Au bout du trottoir, la fleuriste est d'accord. Elle aussi a toujours connu cette librairie.Et en face d'elle, les vitrines videssont "un peu déprimantes" admet-elle. La solution : "Il faut que les gens viennent dans le centre-ville faire leurs courses sinon on va tous disparaître".

Mais le nombre de commerces ne diminue pas

La maire de la commune Dominique Aguilar est un peu plus optimiste. "Ce à quoi je suis attentive, c'est que le nombre de commerces ne diminue pas à Tonnerre. Et c'est le cas". Mais "il y a des mutations, des commerces qui changent de quartier et qui se renouvellent : ça veut aussi dire un changement d'habitudes".