A Torreilles, les salades de Florette désormais 100% française toute l'année

La salade que vous mangez chez Mc Donald's pousse désormais forcément en France et notamment dans les Pyrénées-Orientales. Jusque là, durant l'hiver, Florette devait notamment faire appel à des producteurs espagnols. L'entreprise catalane propose désormais des salades hivernales à base de la "multi-feuille laitue rouge".

Neuf producteurs des Pyrénées-Orientales produisent spécifiquement plus de 800 tonnes de cette salade. "Il s'agit d'une salade plus douce, plus sucrée," explique Christophe Martineau. Le directeur achats et grands comptes de Florette était note invité dans la Nouvelle Eco ce jeudi matin sur France Bleu Roussillon.