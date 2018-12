À Toulon, le Père Noël souffre lui aussi de la situation économique et sociale

Toulon, France

Ce Noël 2018 ne restera pas dans les annales du Père Noël ! Comme les commerçants, l'homme en rouge voit passer moins de monde cette année. À une semaine de Noël, le superbe stand du Père Noël, installé en plein milieu du centre commercial Mayol de Toulon, est désert. "On a légèrement moins de monde que l'an passé. Le mouvement des gilets jaunes et les conséquences de l'attentat de Strasbourg impactent forcément notre chiffre d'affaires", dit le Père Noël en gardant un ton enjoué.

À 15 euros la photo sur les genoux du Père Noël, les familles réfléchissent parfois longuement avant de faire plaisir à leurs enfants. "On voit souvent des familles se cotiser et acheter une photo à plusieurs pour faire plaisir aux petits. Ce sont les aléas d'une situation économique qui n'est vraiment pas drôle" poursuit le Père Noël qui s'attend à avoir un peu moins de travail dans la nuit du 24 au 25 décembre prochain. "Ce sera un peu plus compliqué cette année. Les paniers seront plus ou moins remplis mais il y aura toujours un cadeau pour les chérubins... C'est le plus important !" Selon une étude Cofidis-CSA, le budget global sera en baisse pour ce Noël 2018 : 571 euros contre 749 euros l'an passé.

L'émotion du Père Noël devant un petit garçon d'environ deux ans

Le Père Noël qui s'évertue, malgré la morosité ambiante, à faire souffler l'esprit de Noël sur le centre commercial Mayol. Dès qu'un enfant s'approche du stand, il lui adresse un clin d’œil, lui fait un petit signe de la main. "Il faut faire vivre la magie de Noël, c'est tellement merveilleux. C'est si beau de voir le visage des enfants quand ils aperçoivent la silhouette du Père Noël !" dit le vieux monsieur à la barbe blanche, qui versera même une larme d'émotion en voyant un petit garçon d'environ deux ans répondre à son "coucou" par un très large sourire et un timide signe de la main.