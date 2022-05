À Toulouse, des riverains du quartier des Chalets s'inquiètent de l'installation de "cuisines fantômes"

A Toulouse, l'association du quartier des Chalets-Roquelaine s'inquiète de l'ouverture du plus grand "dark kitchen" de la ville dans un hangar de 400m², qui donne à la fois Avenue Honoré Serres et rue Cabanel. Deux toulousains ont créé Popafood : les plats sont cuisinés sur place dans des cuisines aménagées, pour le moment il y a neuf cuisines donc neuf enseignes différentes. On peut ensuite commander via une plateforme et se faire livrer à domicile.

Non aux nuisances sonores et à la pollution

En juin dernier, une pétition lancée par des riverains du quartier des Chalets a regroupé 700 signatures contre ce concept. Marie-Laure Ichanjou, présidente de l'association du quartier Chalets Roquelaine, craint un afflux de camions, de scooters de livraison et les nuisances sonores, la pollution qui vont avec : "des centaines de repas sont confectionnés chaque jour, aucun stationnement n'est prévu pour les scooters qui vont encombrés les trottoirs, les livraisons de matières premières se font par la petite rue Cabanel et le risque d'accidents Avenue Honoré Serres va augmenter." Marie-Laure Ichanjou regrette également "un grand bon en arrière social tant pour les cuisiniers soumis à la cadence des commandes que pour les livreurs".

L'association de riverains a interpellé la mairie et les candidats aux législatives de juin prochain, "peut-être pourront-ils légiférer en matière de circulation des scooters thermiques dans les centre-ville, avec l'ubérisation de nos sociétés, ils vont être de plus en plus nombreux à livrer".

La mairie vigilante mais confiante

Contactés par France Bleu Occitanie, les deux gérants toulousains de Popafood répondent qu'ils ont rencontré les habitants et la mairie. Ils comptent créer une vingtaine d'emplois et gèrent au mieux le stationnement de camions et de scooters de livraisons pour éviter au maximum les nuisances.

Olivier Arsac, élu en charge du commerce à la mairie de Toulouse assure que "tout se passe de manière satisfaisante" depuis l'ouverture de Popafood début mai : "nous sommes vigilants mais pour le moment nous n'avons reçu aucune plaintes des riverains sur le numéro d'Allo Mairie, nous n'avons pas constaté d'attroupements de scooters même aux heures de pointe". Il regrette quecertains riverains soient contre le principe-même de ce genre de commerce, mais répond que "la mairie n'a pas le pouvoir de l'interdire". Olivier Arsac aimerait peser sur les sociétés de livraison comme Uber Eats ou Deliveroo pour qu'elles investissent dans des modes de transports doux, des scooters électriques moins bruyants, mais pour cela il faudra l'aide du législateur selon lui :

Olivier Arsac ne pense pas que les "cuisines fantômes" se développent autant à Toulouse qu'en région parisienne, car "la ville ne dispose pas de la même densité de locaux disponibles pour ce genre de lieux". L'élu souligne que les plateformes de livraison tentent de mettre en place "des zones blanches aux abords des lieux de restauration pour éviter une concentration de véhicules de livraison stationnés au même endroit. Quand ils sont trop nombreux, la livraison est suspendue. Ils doivent stationner ailleurs ou repasser plus tard."