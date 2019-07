A Toulouse, des riverains en colère vendent la place de la Bourse sur le Bon Coin

Toulouse, France

Ils ne s'attendaient pas à ce que leur idée fasse tant de bruit mais des riverains de la place de la Bourse, non loin de la place du Capitole, à Toulouse ont au moins réussi à faire parler d'eux et de leurs doléances.

Depuis quelques temps, ils dénoncent le fait d'être "contraints de vivre les fenêtres fermées autour de ce qui est devenu un gigantesque restaurant à ciel ouvert". Ils disent avoir appelé à répétition les services municipaux pour faire cesser les nuisances qui ont selon eux, "dépassé les limites de l'acceptable".

Les gens font la queue [pour attendre qu'une table se libère] et commencent à manger ou à boire. Donc, vous avez 70 ou 100 personnes qui s'ajoutent aux terrasses - Philippe, riverain de la place de la Bourse

La place de la Bourse, à Toulouse, mise en vente sur le site du Bon Coin par les riverains en colère. - Capture écran

Les riverains disent avoir appelé des dizaines de fois le service Allô Toulouse

La mairie assure que les restaurants se sont installés dans le plus strict respect du droit des uns et des autres, en limitant l'étendue des terrasses précisément pour respecter la place des piétons et pour permettre aux deux-roues de circuler et de stationner, assure Jean-Jacques Bolzan, le maire adjoint chargé du commerce.

La police municipale veille comme partout en ville, quand il y a des nuisances sonores. On n'a pas de retour sur des nuisances pouvant être prises en compte - Jean-Jacques Bolzan, maire adjoint au commerce à Toulouse

Les riverains disent avoir appelé des dizaines de fois le service Allô Toulouse, pour obtenir une réponse en cas de troubles de voisinage notamment.

La place de la Bourse, le soir, à deux pas de la place du Capitole à Toulouse. - DR

La mairie de Toulouse s'engage à organiser une réunion avec les différents acteurs à la rentrée de septembre parce qu'il faut "que les gens se parlent" insiste Jean-Jacques Bolzan. Les riverains eux, ne veulent pas d'un nouveau face à face - il a déjà été question d'une telle réunion, il y a un peu plus d'un an - mais réclament que la mairie prenne ses responsabilités vis-à-vis de l'espace public et en matière de vivre-ensemble.