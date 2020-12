A Toulouse et Blagnac le plan de départ volontaire chez Airbus fait des heureux

A Toulouse et Blagnac le plan de sauvegarde de l'emploi chez Airbus fait des heureux. Près de 1600 départs volontaires ont été validés. Il en reste environ 400 à trouver et il y a plus de candidats que d'élus. La période pour se porter volontaire est prolongée de deux mois, jusqu'à fin février. Il y a beaucoup de volontaires dans les tuyaux dit la CFTC, l'un des principaux syndicats chez l'avionneur.

Il va falloir gérer la frustration de ceux qui ne partent pas - le délégué syndical CFTC Florent Veletchy

Car le plan de départ volontaire est soumis à des quotas par catégorie professionnelle. Si vous travaillez au bureau d'étude par exemple et que tous les départs ont été faits, il faut faire jouer la mobilité pour bénéficier des 80 départs qui restent encore possibles au support client explique le syndicaliste.

Conditions financières avantageuses

Pourquoi tant de candidats au départ ? La réponse se trouve en partie dans les conditions financières : les indemnités de départ à la retraite sont défiscalisées. Pour un cadre avec 40 ans d'ancienneté cette indemnité représente 18 mois de salaire. Airbus propose aussi 15 000 euros d’aides pour ceux qui partent afin de créer une entreprise, et 7 000 euros supplémentaires s’ils suivent une formation.

"Je ne pensais pas quitter Airbus un jour"

Parmi les premiers à partir, Olivier Babando, cadre chez Airbus dans les services informatiques. Il profite du plan de départ volontaire pour créer son entreprise de formation en communication non violente.

Jamais j'avais imaginé quitté Airbus. J'y étais bien. Depuis presque 20 ans. La prime, plus l'aide à la création d'entreprise et l'aide pour me former, avec le chômage, c'est une tranquillité d'esprit - Olivier Baba,do

Olivier Babando, Airbusien pendant 19 ans et 6 mois, vient de quitter l'entreprise pour créer sa boîte de formation en communication non violente. © Radio France - Pascale Danyel

Olivier Babando a déjà lancé son site internet. Et il conclut "pour moi, c'est un rêve".