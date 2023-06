À Toulouse, il lance ses vélos "cargo" triporteurs pour les commerçants itinérants

Il est seul à porter son projet depuis six ans, après avoir lui-même vendu du café sur un vélo triporteur. Florian Marcos a monté son entreprise, Florian's Bikes dans le but de concevoir et construire ces vélos en France. Il est l'invité de la Nouvelle Éco ce 14 juin.

France Bleu Occitanie : Qu'est-ce qu'un vélo cargo triporteur ?

Florian Marcos : C'est un vélo avec trois roues, deux avant une arrière, pas un tricycle, conçu pour supporter beaucoup de poids. À la base, en concernant, je m'en servais pour vendre du café dans la rue. Aujourd'hui on se tourne vers plein de modes de livraison. C'est un vélo réservé aux professionnels qui peut porter 200 kilos avec une plateforme qui fait 140 cm x 70 cm. On peut multiplier les activités.

Vos clients cherchent en fait à remplacer la voiture ?

Oui, l'artisan abandonne sa camionnette et privilégie le vélo. Mes premiers clients étaient des vélos-café. À Toulouse, j'en ai fait un pour un vendeur de hot-dogs à la saucisse de Toulouse baptisé par la "Saucyclette". Mon prochain projet sera le premier vélo au monde à l'hydrogène dans les prochains mois.

Où fabriquez-vous vous vélos ?

En Occitanie et 80% des composants sont français. Toute la partie chaudronnerie est faite dans la région (NDLR : avec Milc Industry en Ariège). Notre produit est fonctionnel et adapté à plein d'activités. Comptez 7.000 euros la base, cela peut monter à 20.000 euros pour un vélo-café. À 20.000 euros, vous avez un commerce et vous pouvez travailler.