A Toulouse, l'application Cabashop vous permet de vous faire livrer vos courses par un collègue ou un voisin

A Toulouse, Yohann Marconato a lancé début septembre l’application Cabashop : une application qui permet à des collègues ou voisins qui font leurs courses chez les mêmes commerçants de mutualiser la livraison... en se faisant livrer par un collègue ou un voisin. Il y a cinq commerçants partenaires pour l'instant, une dizaines d'autres devraient rejoindre l'aventure dans les jours qui viennent. Yohann Marconato a expliqué à France Bleu Occitanie le fonctionnement de la plateforme.

Yohann Marconato, vous êtes le créateur de l'application Cabashop : comment ça marche ?

C'est très simple : c'est un service de covoiturage de courses. Lorsque vous souhaitez aller faire vos courses chez un des commerçants partenaires, vous pouvez publier une annonce et vos collègues de travail ou vos voisins vont pouvoir la consulter et s'inscrire. C'est vraiment un système d'entraide entre voisins et entre collègues de travail. Par exemple, quand un collègue va faire des courses entre midi et deux, on peu mutualiser, faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule personne qui se déplace pour ramener les courses à tout le monde.

Quel est l'intérêt de cette application ?

Il y a beaucoup d'intérêts. La personne qui fait les livraisons fait des économies sur son panier d'achats. Entre 1,5 et 5 € en fonction du nombre de livraisons. L'autre intérêt, c'est pour ceux qui ont pas forcément le temps : je pense au cas de figure d'une personne qui travaille au sud-est de Toulouse et qui a envie de se faire plaisir chez un fromager basé au nord-ouest de la ville : c'est compliqué d'y aller juste pour chercher un plateau de fromages. Il suffit qu'il y ait un collègue qui soit en déplacement sur ce secteur géographique pour qu'il puisse ramener les courses à celui qui veut commander.

Combien ça coûte ?

L'inscription est gratuite, le téléchargement aussi. Seuls les frais de livraison sont facturés : 3 € par livraison. Il faut rémunérer la personne qui va livrer et que nous puissions également nous rémunérer sur l'application.

Yohann Marconato, le créateur de Cabashop © Radio France - Claudia Calmel

Quelle est la différence avec un service comme Uber qui propose de faire des courses pour les particuliers pour quelques euros ?

Nous ne ciblons pas les livreurs professionnels. On tient à ce qu'il y ait un aspect communautaire, une renaissance de la vie de quartier, aussi bien en ville qu'à la campagne. Nous on a des demandes dans plusieurs communes du Gers. C'est un esprit qu'on ne retrouve pas chez les concurrents aujourd'hui. Souvent, c'est 'bonjour, merci, au revoir' pour récupérer une commande. Là, ça va être plutôt être un échange entre des personnes qui ont un point : le commerçant qui fait vivre le quartier.

Ce n'est pas un peu une apologie de la flemme, ce genre d'applications ?

Oui et non (rires) ! L'idée de base, c'est de pouvoir économiser du temps, de l'énergie en allant faire des courses, ce qui est un acte chronophage. D'un autre côté, on a voulu que ce soit axé sur l'échange, le côté vie de quartier, sur la qualité des produits : nous sommes centrés sur les artisans de l'alimentaire, les magasins bio et les fermes : c'est ce que nous souhaitons mettre en avant. Donc, ça n'entretient pas la flemme, ça favorise les échanges !

