A Toulouse, la grève des éboueurs commence à faire tiquer les commerçants et leurs clients

A Toulouse la grève des éboueurs débutée le 15 décembre pour contester la fin du fini-parti commence à se voir.

Le passage des camions est disparate. Aux Minimes par exemple l'avenue est ramassée, mais pas les rues perpendiculaires.

Des rats et des trottoirs encombrés

Si l'odeur n'est pas encore trop présente, les containers et sacs poubelles sont encombrants et attirent les bêtes. Les commerçants commencent à s'impatienter. Itto tient la pâtisserie à l'angle de la rue de la Sainte-Famille : "c'est compliqué, avec les fêtes de Noël et cette période de surcroît d'activité on génère beaucoup de déchets". La commerçante a cherché une solution de repli à la déchetterie, en vain :

On est allé à la déchetterie, ils prennent le carton mais pas le tout venant. Cela attire les rats et l'odeur va arriver si ça traîne trop - Itto, pâtissière

Rue de la Sainte-Famille, quartier des Minimes ce 21 décembre. © Radio France - Pascale Danyel

Clients qui se plaignent de la situation

De l'autre côté de l'avenue des Minimes, le commerce de Vanessa pâtit lui aussi de la situation. C'est la patronne d'un bar à l'angle de l'impasse Troy : "le container est plein, des sacs poubelle tout autour, c'est comme ça dans toutes les rues, des amoncellements d'ordures, c'est pas esthétique et ça ramène les rats". Très au fait du motif de la grève des éboueurs, la commerçante donne son avis spontanément : " c'est pour le fini-parti ils font finir par ce mettre à dos des gens, j'entends dans ma clientèle des plaintes systématiques, tout le monde n'est pas d'accord avec ce style de grève qui survient évidemment pendant les fêtes !"

Des négociations entre syndicats et Toulouse Métropole sont en cours. La grève s'annonce très suivie ce mercredi 22 décembre, aussi bien au dépôt du Raisin qu'à celui de Monlong (90% de grévistes déclarés).