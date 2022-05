A Toulouse, la grève pour une augmentation des salaires se poursuit chez Continental Automotive

Les négociations ont repris en début de semaine chez Continental Automotive à Basso Cambo qui emploie 1.500 personnes. Depuis le 19 mai, une partie des 300 salariés qui fabriquent des équipements électroniques pour l'automobile poursuivent leurs débrayages sur le site de Toulouse. Il faut dire qu'on est en pleine période de négociations annuelles obligatoires sur les salaires.

Les négociations ont commencé il y a plus d'un mois maintenant sans aboutir pour le moment. La direction proposait initialement 2% d'augmentation et 62 euros payés avec une partie de l'intéressement. Mais les salariés en grève demandent notamment que cette hausse tienne compte de l'inflation. Mathieu Gratiot est le responsable communication de Continental Automotive France.

"Actuellement, cette grève est très peu suivie. Côté Continental, nous sommes toujours évidemment très attentifs aux signes de tension en cette période essentielle pour nous de dialogue social. Et nous souhaitons que cette négociation annuelle particulièrement importante et ambitieuse pour les collaborateurs en cette période, suive son cours sereinement avec les partenaires sociaux. C'est vrai que l'inflation est un des paramètres, évidemment, qui est pris en compte dans les négociations. Pour nous, c'est essentiel. Il s'agit de terminer cette négociation. Nous avons fait une dernière proposition et on attend effectivement un retour des partenaires sociaux."

Du côté de la CGT, Stéphane Jaïch, délégué syndical, compte bien soutenir la revendication des grévistes qui demandent une augmentation de 100 euros minimum. "Les actionnaires touchent énormément de dividendes : 440 millions d'euros, s'indigne-t-il. Les salariés sont furieux des proposition ridicules de la direction. Il y a quelques années, c'était Siemens et on avait des augmentations régulières, comme dans toutes les grosses entreprises. Depuis, nos salaires ont été gelés."

Cette nouvelle proposition de la direction a été adressée aux représentants syndicaux mercredi dernier avant le pont de l'Ascension.