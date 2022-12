A Toulouse, la poissonnerie Bellocq va écouler en deux jours le volume qu'elle vend d'habitude en un mois

C'est ce qui s'appelle une période de rush. La poissonnerie Bellocq, basée au marché Victor Hugo en centre ville, a recruté quatre salariés supplémentaires pour les fêtes de fin d'année, ce qui porte l'effectif à 16 personnes. Des mains qui ne seront pas de trop au vu des volumes qu'elle va écouler dans les prochains jours. Pascal Bellocq, le patron, nous a expliqué comment l'activité s'organise en ce moment.

Quelle est l’ambiance à la poissonnerie Bellocq à quelques heures du réveillon ? Vous êtes un peu sous l'eau en ce moment ?

Les fêtes de fin d'année sont le plus gros pic de consommation que nous connaissions annuellement. D’abord Noël et ensuite après le réveillon. Pour vous donner une idée, les 23 et 24 décembre, on va cumuler le volume d’activité qu’on fait traditionnellement sur un mois. C'est assez impressionnant dit comme ça !

Les approvisionnements sont-ils compliqués en cette période de fêtes de fin d'année ?

Aujourd'hui, en France, la chaîne logistique est très tendue : les transporteurs ont notamment des difficultés à recruter et à trouver des personnes compétentes. Ce qui nous créée parfois de petites surprises ou de petits désagréments : des retards, des manquants, des pertes de colis… Mais on fait avec.

On parle beaucoup d'inflation. Quels sont les produits qui ont le plus augmenté en cette fin d'année ?

Tous les poissons frais ont augmenté. Ils ont pris 10 à 15% par rapport à la semaine dernière. Tout le monde veut acheter ses produits au même moment mais la production n'est pas plus importante, ou si elle l’est, c’est de manière anecdotique. Donc la seule variable d'ajustement entre la demande des gens et l'offre du marché, c'est le prix de vente. Par contre, des produits comme les crevettes ou les huitres n’ont quasiment pas augmenté.

Quels sont vos conseils pour tous ceux qui ont un budget fêtes de fin d’année serré ?

Vous pouvez partir sur des huîtres, des bulots, quelques jolies crevettes pour avoir un aspect festif : ça fait toujours son effet. Vous pouvez éventuellement opter pour quelques grosses pinces de tourteau. Le poisson frais est toujours très cher au moment des fêtes : il sera plus abordable en janvier. Si vous avez un budget restreint, je vous conseillerais d'être patient et d’attendre la deuxième quinzaine de janvier pour vous faire plaisir avec un beau bar, un beau turbot ou une belle daurade.

Pensez-vous que les consommateurs vont se priver ou se limiter cette année à cause de l'inflation ?

Noël est une fête très importante pour les familles. Les clients ont à cœur de préserver cet aspect particulier. Je pense donc qu'on aura quand même de très grosses ventes en volume, comme tous les ans.

La filière avicole est sévèrement touchée par la grippe aviaire. Le prix du foie gras a beaucoup augmenté. Vous pensez que vous allez bénéficier d'un report de clientèle du canard vers le poisson ?

On ne profite jamais du malheur des autres, c'est une règle d'or. Mais peut-être que les clients feront des arbitrages. Peut-être qu'ils prendront un peu moins ceux de foie gras qui prendront un peu plus de saumon fumé. Mais je pense que cette tendance soit vraiment très marquée.

