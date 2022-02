À Toulouse, le business des dark kitchens explose

Foudie est l'une des premières kitchens de Toulouse. Elle a ouvert il y a plus d'un an en bas de l'avenue Camille Pujol.

Toulouse a vu débarquer depuis quelques temps la folie des dark kitchens et en voilà une nouvelle : c'est au tour du leader des cuisines éphémères, Loca cuisines, de se laisser tenter. Près de 400 m2 vont être aménagés dans le marché d'intérêt national (MIN) de Toulouse.

Dark kitchens, ce nom ne vous dit peut-être rien mais vous connaissez sûrement le concept. C'est ce qui se cache souvent derrière vos livraisons de repas à domicile : des grandes cuisines identiques à celles des restaurants mais uniquement destinées à la vente à emporter. Un restaurant sans salle à manger ou "sans public".

Une habitude désormais pour les restaurateurs

C'est tout à fait dans l'air du temps selon David Chaigne et ça va même durer après la crise : " certains ont souhaité garder cette habitude prise pendant les confinements mutualiser avec un salle de réception c'est assez mal vu". Il est directeur commercial de Loca Cuisines, leader de la cuisine provisoire en France depuis 25 ans.

C'est finalement une digitalisation de la restauration - David Chaigne

Pour lui, c'est un mode de consommation totalement rentré dans les pratiques des restaurateurs: "c'est une nouvelle offre alimentaire qui était activée avant la pandémie et qui a explosé la pandémie".

Pour éviter les nuisances aux riverains, cette dark kitchen a préféré s'éviter le centre-ville et choisit la périphérie en s'installant au MIN pour rayonner même davantage : dans un rayon de 10 minutes en scooter, près de 150.000 clients potentiels sont visés.

Un concept en plein boom depuis la crise

Eux ça fait plus d'un an qu'ils ont rouvert : "Foudie", en bas de l'avenue Camille Pujol à Toulouse. Dans cette vaste cuisine immaculée qui donne sur la rue, s'affaire une petite brigade de cuisiniers, l'œil rivé sur la tablette où s'empilent les commandes.

Ces cuisiniers travaillent en simultané pour huit restaurants - ou plutôt huit marques cachées derrière "Foodie" : Douiche, Yalla, Mami Umami, Samshd, Sumo, Vlad, Beefy, Kok Kok et Bibi.

Pas de salle et pas de clients en chair et en os mais le rush est bien présent, chaque soir, comme dans un "vrai" restaurant. Presque 200 commandes à dépoter en une soirée, attendues de pied ferme par une armada de livreurs.

"C'est une formule, ça tourne très bien" - Olivier, manager de Foudie

Olivier est le manager de Foudie. Et ne vous y méprenez pas, pour ce chef qui a rejoint l'aventure Foudie il y a trois mois : il travaille dans une vraie cuisine.

"C'est un restaurant, c'est une cuisine de restaurant !" martèle t-il. "C'est indéniable, il y a de plus en plus de personnes qui commandent et on a même dû embaucher pour suivre la demande".

Plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaire pour Foudie sans être une machine à cash ?

Un concept jugé très prometteur et sur lequel ont notamment investi pour Foudie, Bigflo et Oli et Olivier Sadran, l'ex président du TFC. L'activité explose, selon le co-fondateur de Foudie, Félix Fiorio et cette croissance va durer : "on avoisine les 1 millions 200.000 d'euros de chiffre d'année sur l'année qui vient de se dérouler. Un plafond de croissance, je ne pense pas parce que c'est en train d'entrer dans les moeurs".

Au point que Foudie ouvre ce 6 janvier une nouvelle adresse à Montpellier cette fois. Mais Félix Fiorio tempère : pour lui, les dark kitchens ne sont pas tant que ça des machines à cash puisque les plateformes prennent presque 30% de frais sur chaque livraison.