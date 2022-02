A Toulouse, les salariés de Thales Alenia Space ont manifesté un 4e jeudi d'affilée pour leurs salaires

Les salariés de Thales Alenia Space ont manifesté jeudi pour demander une augmentation de leurs salaires. Quatrième jeudi de mobilisation sur tous les sites en France avec des débrayages et l'idée de durcir le mouvement. A Toulouse, les manifestants ont décidé de passer à la vitesse supérieure en filtrant l'entrée de l'usine dès 7 heures du matin.

Selon Force Ouvrière, 130 millions d'euros viennent d'être distribués aux actionnaires et les carnets de commande sont pleins : +60% de commandes en 2021, +18% de chiffre d'affaire. Le groupe a en plus reçu des aides publiques pendant la crise covid. Ce qui fait dire au syndicat Force Ouvrière et son délégué Marc Colombani, qui est aussi secrétaire du Comité social et économique central de Thales Alenia Space France, que ces bons chiffres doivent se répercuter sur les salaires.

"Il faut respecter les consignes rappelées récemment par le Premier ministre Jean Castex, c'est à dire rééquilibrer l'argent ou il est. Le groupe propose une augmentation de 3,5% sur l'année à partir du mois de juillet. Ce qui revient à une évolution de 1,75% sur l'année. Je reconnais qu'il n'y a pas eu de baisse de salaire pendant la crise covid mais déjà une augmentation divisée de moitié. Nous demandons donc le retour à une augmentation au 1er janvier. Je rappelle que les salaires sont payés sur douze mois et pas sur six."

Jeudi soir, les syndicats étaient toujours dans l'attente d'un retour de la direction concernant leurs revendications, et n'avaient pas encore décidé quelle suite ils allaient donner au mouvement.