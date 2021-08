C'est une conséquence de la crise sanitaire. À cause du Covid, certains Belges et Néerlandais ont décidé de se rabattre sur la France pour leurs vacances cet été. Et ils sont plus nombreux que d'habitude cette année en Haute-Garonne. France Bleu Occitanie est allé à leur rencontre.

Plus de Belges et de Néerlandais en vacances cet été à Toulouse

Dans la file d'attente pour entrer à la maison du tourisme à Toulouse, des Français mais aussi des Néerlandais et des Belges, plus nombreux que d'habitude.

La famille Van Dijk sort tout juste de la basilique Saint-Sernin à Toulouse. Les Néerlandais entament leur deuxième semaine de vacances dans la région. Joris, Karen et leurs enfants Julien et Frédérique sont en camping pour trois semaines, avec leur caravane. "Nous voulions aller en Provence, explique Joris. Mais la région était classée en orange par les autorités néerlandaises. Du coup, nous avons cherché une région en jaune et nous avons trouvé l'Occitanie."

Depuis leur réservation, la situation sanitaire s'est dégradée en Occitanie mais la famille ne se sent pas en danger. "Avec le camping, c'est facile de garder nos distances. Nous avons nos toilettes dans notre caravane. On utilise les parties communes simplement pour la vaisselle et les douches" poursuit le père de famille.

Des adeptes du vélo et du camping

Pas de chiffres officiels pour le moment, mais les touristes hollandais et belges sont bien plus nombreux cette année confirme Haute-Garonne Tourisme. Ils plébiscitent les séjours à vélo le long du canal du Midi. Ils sont aussi plus nombreux dans les campings constate l'organisme.

Pour Wouter et Karen, deux étudiants belges flamands, pas de vélo mais un périple entre Carcassonne, Toulouse et Albi à la découverte des villes et des vignobles qui les entourent. "J'aime beaucoup les églises, la basilique raconte Wouter à la sortie de Saint-Sernin. J'aime aussi beaucoup les places de la ville. Nous sommes allés place Saint-Georges, au Capitole". Le couple ne voulait pas voyager trop loin à cause du Covid. "La France, c'est joli, alors on s'est dit : "allez, on y va !" détaille Karen.

Seul hic dans le voyage : le passe sanitaire. "Wouter a reçu deux doses de vaccin, mais moi qu'une seule, avoue la jeune femme. Je n'avais pas fait de test pour visiter le château de Carcassonne, du coup je ne pouvais pas rentrer mais mon copain oui. Alors, on s'est dit que cette visite serait pour un autre jour !"