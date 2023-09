À Toulouse, une entreprise recrute et loge un SDF dans ses locaux

Philippe Campredon le chef de service entouré de Manuel et Abou (à gauche) eux et de Patrick Paul, l'ancien sans-abri (à droite),

À Toulouse, le MIN (Marché d'Intérêt National) permet à une personne sans domicile de dormir dans les locaux de l'entreprise. En plus de lui offrir un toit, la direction lui propose également un contrat en CDI et l'accompagne dans ses démarches administratives. France Bleu Occitanie a rencontré Patrick, l'un des bénéficiaires de cette initiative.

Après 15 ans à la rue, une nouvelle vie commence au MIN

Patrick n'est pas un grand bavard. Cependant, malgré sa réserve naturelle, il accepte de partager son histoire. L'année dernière, lors d'une maraude, des bénévoles lui ont offert un soutien exceptionnel : un contrat de travail en CDI avec la possibilité de passer la nuit dans l'entreprise en attendant de trouver un appartement. "J'ai pris quatre mois pour réfléchir, car ce n'est pas facile de laisser derrière soi une vie que j'avais presque toujours connue."

Côté entreprise, l'histoire débute par une rencontre avec l'association toulousaine "la Bande à Aurore". "Il s'agit de deux sœurs qui font des maraudes auprès d'une cinquantaine de SDF. On s'est dit 'on va essayer de mieux ensemble travailler'. Et petit à petit, nous avons recruté deux sans-abris qui sont juste géniaux", explique Maguelone Pontier, la directrice du MIN.

Le casse-tête du logement

Mais qui dit sans-abri dit évidemment problème de logement. C'est ainsi que l'entreprise toulousaine entre en contact avec l'association les Bureaux du Cœur . "Je les ai sollicités en disant : 'Nous disposons d'une cuisine, de vestiaires, de douches. Mais comment pouvons-nous permettre à quelqu'un de vivre chez nous, le temps que sa situation se stabilise ?' Ensemble, nous avons trouvé le local idéal pour accueillir un salarié, et nous avons également signé une convention tripartite pour nous protéger."

Après une période en CDD, Patrick a signé un CDI. Cependant, l'homme de 55 ans, qui occupe provisoirement un local au MIN, éprouve des difficultés à trouver un appartement. "C'est moi qui appelle les agences. Avec mes RH, nous entreprenons les démarches et visitons les appartements avec lui, car sinon, cela devient bien plus complexe. Les discriminations dans le domaine du logement sont bien réelles", explique Maguelone Pontier, qui ne compte pas s'arrêter là. "J'ai l'intention de me perfectionner un peu. Nous avons la chance d'avoir des logements qui vont être intégrés, à proximité du marché. Je pense que je vais en prendre." En plus de fournir un contrat de travail et un logement, les employés du MIN accompagnent également Patrick 55 ans dans ses démarches administratives. "Internet, je ne connais pas. Les impôts maintenant c'est à la source. Sauf que je ne sais pas faire. Ça va très vite. Trop vite même" , regrette l'ancien sans-abri.

La cheffe d'entreprise toulousaine souhaite saisir cette opportunité de médiatisation pour adresser un message aux autres entreprises : "Je leur conseillerais de se lancer s'ils ont la possibilité d'héberger des personnes. Ensuite, il y a les Bureaux du Cœur pour apporter leur soutien. C'est une démarche extrêmement professionnelle et donc rassurante. Il n'y a pas de risque. Je n'ai jamais connu de mauvaises expériences. C'est extrêmement enrichissant, et de nombreuses personnes recherchent également des opportunités de recrutement. Ce sont des employés qui se montrent très performants."