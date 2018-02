Tours, France

Les salariés d'un centre d'appels de Tours sont inquiets pour leur santé. Plusieurs dizaines d'entre eux exercent leur droit de retrait depuis le 1er février dernier. Ils ne prennent plus aucun appel alors que ça représentait jusqu'ici 99% de leur activité. En cause, une multiplication de chocs acoustiques dans leur entreprise, Fidelia Assistance, qui travaille pour différentes sociétés d'assurance comme la MAAF, MMA ou GMF. Depuis septembre, 29 salariés ont subi de tels chocs après avoir passé des appels.

Ils ont ressenti douleurs, vertiges, nausées, acouphènes

Certains ont d'ailleurs des séquelles toujours présentes aujourd'hui, comme cette salariée qui dit ne plus pouvoir aller au cinéma, avoir mal quand elle vide le lave vaisselle à cause du bruit des couverts, avoir mal parfois à cause du bruit du clignotant de sa voiture. Les chocs peuvent survenir au beau milieu d'une conversation, après avoir notamment entendu des klaxons, des aboiements ou encore des grésillements. "Il n'y a pas de typologie du choc acoustique aujourd'hui", explique un élu du CHSCT. "On ne sait pas quel est le problème parce qu'il y a plusieurs types de situations qui amènent un choc acoustique, on se sent en danger de prendre des appels parce qu'on ne sait pas à quel moment ça peut se passer, il n'y a pas de poste identifié sur lequel le problème intervient, ça intervient à tous les étages du site sur n'importe quel poste, à chaque appel qui est pris il y a un choc qui peut avoir lieu et on ne sait pas quelle gravité il va avoir".

Des expertises ont bien été menées mais le problème n'a toujours pas été identifié

Une nouvelle expertise du matériel, plus poussée, est en cours, mais ses résultats ne seront connus qu'à la mi mars. En attendant, les salariés ne s'estiment plus protégés d'où cet exercice du droit de retrait. La direction dit respecter le droit de retrait des salariés. Entre 300 et 350 salariés en CDI travaillent sur le site de Tours.