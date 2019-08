A Tours, les départs et les arrivées s'enchaînent dans les logements de vacances type Airbnb

De plus en plus de propriétaires de logements de vacances font appel à des prestataires privés pour assurer les départs et les arrivées de leurs locataires. Sans oublier le ménage bien sûr. C'est le travail par exemple des conciergeries. Et en pleine saison touristique, c'est le grand rush à Tours.

Indre-et-Loire, France

En Indre-et-Loire, plus de 3 000 logements sont référencés sur Airbnb. Quand vous rajoutez les annonces de locations saisonnières sur LebonCoin, Booking, Abritel... On imagine vite que ce samedi, les départs / arrivées de vacanciers en Touraine vont se multiplier.

Des arrivées et des départs pas toujours faciles à assurer pour les propriétaires qui ne sont pas toujours présents sur place. Du coup, ils sont de plus en plus nombreux à faire appel à des professionnels. Remise des clés, état des lieux, ménage... C'est par exemple le travail des conciergeries.

Les propriétaires me laissent les clés et je me charge de tout. Sur une même maison, je vais gérer le départ à 10h, faire quatre à cinq heures de ménage avant d'assurer une autre arrivée en fin d'après-midi," Isabelle Calafiore, dirigeante de la conciergerie Les Clés de Touraine

Sur un gros samedi, Isabelle peut défaire et refaire une vingtaine de lits

Accueil des locataires, présentation du logement et de la région, ménage, location de linge, état des lieux, voilà les principales prestations assurées par une conciergerie comme celle d'Isabelle Calafiore. Des activités très chronophages pour les propriétaires qui ne sont pas toujours là ou qui travaillent. Elle assure également une sorte de service après-vente pour assister les locataires à n'importe quel moment. Certains propriétaires vont jusqu'à lui demander de gérer directement pour eux leurs annonces sur les plate-formes internet.