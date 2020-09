A Tours, l'auto-école Maurice a été placée en liquidation judiciaire

C'est une auto école qui fait partie du paysage tourangeau, mais qui a définitivement fermé ses portes depuis quelques jours. L'auto-école Maurice, située place Michelet à Tours, a été placée en liquidation judiciaire en mai dernier. Si l'activité s'est bien poursuivie jusqu'au 26 août, les stores de l'établissement sont désormais bel et bien baissés. L'affiche avec les horaires a même été enlevée de la porte d'entrée. Et depuis, plus personne ne répond ! Pas même aux parents dont les élèves étaient en cours de formation là-bas.

Tous les élèves n'ont pas été mis au courant

L'information de la liquidation, Vincent l'a par exemple appris de France Bleu Touraine ! Son fils a fini toutes ses heures de conduite à l'auto-école Maurice. Il devait passer son examen cet été. Il n'a pas du tout été informé de la décision de justice prise en mai. "Il a été contacté courant juillet pour dire qu'il allait pouvoir présenter le permis à ses 18 ans, qu'il fallait qu'il rappelle quand il aurait 18 ans. A partir du 13 août, il a rappelé pour avoir rendez-vous, ça ne répondait pas, il a envoyé un mail, toujours pas de réponse, il s'est déplacé la semaine dernière, et là il voit volets clos, portes closes, donc grosse surprise, mauvaise surprise !"

Des auto-écoles déjà surchargées en raison du confinement

Car son fils est apprenti et c'est une clause de son contrat, il doit absolument passer son permis. Ça ne va pas être chose facile, prévient Gilles Brunet, le patron d'une autre auto-école à Tours. Lui a récupéré quelques élèves de son concurrent, mais seulement quelques-uns, car il faut déjà rattraper le retard du au confinement. "On récupère déjà ceux qu'on aurait du avoir au printemps, on les a en même temps que nos élèves de l'automne, du coup on est déjà très, très chargé. Ceux qui ne sont pas pressés, on pourra les reprendre en novembre, décembre, janvier, ça ne posera pas trop de problème. En revanche, pour ceux qui sont pressés pour septembre ou début octobre, ça ne sera bien sûr pas possible de les dépanner rapidement".

D'autres auto-écoles de Tours assurent qu'elles ne pourront pas faire passer le permis aux élèves de l'auto-école Maurice avant décembre ou janvier. En revanche, il est possible d'avoir une bonne surprise en s'adressant plutôt à des auto-écoles situées dans d'autres communes plus petites de la Métropole.

Difficile de savoir combien d'élèves étaient en cours de formation à l'auto-école Maurice quand la décision de la liquidation judiciaire est tombée, et combien d'entre eux cherchent à poursuivre leurs leçons ailleurs. Difficile aussi de savoir s'ils pourront être remboursés des frais engagés.

Nous avons tenté à plusieurs reprises de contacter l'auto-école Maurice, sans résultat.