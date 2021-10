A Tours, les AESH se rassemblement pour demander un salaire décent

Les AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap) se sont rassemblés ce mardi 19 octobre au soir sur la place Jean Jaurès à Tours. Celles et ceux qu'on appelait autrefois AVS, pour auxiliaire de vie scolaire, aident les élèves atteint de handicap comme la dyslexie, l'autisme ou encore des handicaps moteurs, à suivre les cours, de l'école primaire au lycée.

Indispensable donc, ce métier est aussi très dur puisqu'elles et ils gagnent moins de 800 euros par mois et doivent souvent cumuler plusieurs emplois. Ce mardi, c'était donc une journée de mobilisation nationale pour les AESH qui demandent une vraie revalorisation salariale mais aussi un vrai statut professionnel et des formations adaptées.

Avec un salaire d'AESH, "on ne peut pas" vivre

Parmi la trentaine d'AESH présents au rassemblement place Jean Jaurès ce mardi soir, il y a Gislaine. Dans la main, elle tient une petite pancarte sur laquelle ont peut lire "AESH en colère !". Cette accompagnante d'élèves en situation de handicap travaille depuis sept ans dans une école maternelle de Saint-Pierre-des-Corps et elle gagne 788 euros par mois. Quand on lui demande comment on fait pour vivre avec un tel salaire, elle répond avec un petit rire : "On ne peut pas ... Je touche la prime de précarité, c'est ça qui me permet de survivre."

Gislaine, AESH depuis sept ans à Saint-Pierre-des-Corps. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Virginie quant à elle, travaille comme AESH dans une école de Tours. Elle exerce ce métier depuis six ans et gagne 780 euros net par mois. "Je suis en couple, c'est comme ça que je tiens ... Mais les fins de mois sont difficiles et _je suis dépendante de mon conjoint_", confie-t-elle. "Si je trouve quelque chose d'intéressant, oui, je pense que je changerai de métier ... En tout cas je ne me vois pas continuer comme ça jusqu'à la retraite. Pourtant j'aime ce métier, on s'attache aux enfants, on a envie de les voir réussir. Mais c'est très dur."

Une partie du travail des AESH n'est pas rémunéré

Mensuellement, une AESH gagne autour du SMIC. Cependant, comme elles ne sont pas rémunérées pendant les vacances scolaires, elles ont choisi d'étaler leur salaire sur 12 mois et touchent donc entre 750 et 780 euros net par mois. "Mais on nous demande au-delà de ça de faire 102 heures gratuites, pour effectuer des formations notamment", explique Sylvie Pichou, secrétaire départementale de Sud Education 37. "Nous demandons donc à être payées 1500 à 1700 euros par mois. Nous ne sommes pas gourmandes, nous voulons juste pouvoir vivre décemment."

Virginie (à gauche), AESH depuis six ans, et Valérie Souchet (à droite), AESH et déléguée au SNUIPP 37. © Radio France - Mathilde Bouquerel

D'autant que de nombreuses AESH se forment par elles-mêmes, sur leur temps libre, en lisant des livres sur le handicap ou en assistant à des conférences. C'est l'autre problème que dénonce Valérie Souchet, AESH et déléguée au SNUIPP 37 : les formations reçues par les AESH ne sont pas assez ciblées. "En début d'année, on nous donne un ordre de mission pour accompagner un élève, raconte-elle, Si par exemple cet élève est en fauteuil roulant et qu'on n'a pas été formées au portage, l'année s'annonce très compliquée ..."

Pour obtenir cette revalorisation salariale et ces formations, les AESH demandent qu'on leur reconnaisse le statut de moniteur-éducateur ou d'aide éducateur spécialisé.