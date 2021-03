A Tours, les commerçants estiment leurs pertes d'au moins 20 % pour les soldes d'hiver 2021

Les soldes d'hiver se terminent ce mardi 2 mars partout en France. Après 1 mois et demi de réductions, et donc 15 jours de prolongation, les commerçants de Tours sont loin d'être satisfaits.

Pire encore, les pertes sont estimées entre 20 et 30 % par rapport à l'année dernière selon Nadia Malbec, la présidente de l'Union des commerçants de Tours. Un triste bilan qui s'explique sans surprise par la crise sanitaire et les mesures restrictives mises en place pour endiguer l'épidémie de coronavirus. "Les dix premiers jours ont été compliqués. En plus, le couvre-feu de 18 h n'a rien arrangé. Les magasins ferment quasi tous vers 17 h 30. La perte de cette demi-heure est importante. On ne la récupère pas en ouvrant plus tôt le matin ou entre midi et 14 h."

Autre coup dur pour les commerçants, la fermeture des restaurants. "Cela nous a fait perdre en fréquentation. Quand vous venez faire vos courses en centre-ville, vous avez le plaisir d'aller boire un verre, d'aller déjeuner. Et là pas du tout", déplore Nadia Malbec.

Une prolongation des soldes inutile

Pour pallier les pertes du second confinement de novembre dernier, le gouvernement avait annoncé la prolongation des soldes d'hiver de 15 jours supplémentaires. Une hérésie pour Nadia Malbec. La commerçante précise l'inutilité d'une telle mesure associée à un couvre-feu.

Une prolongation surtout inapplicable renchérit Guillaume Lapaque, le président de la Fédération Départementale des Unions Commerciales de l'Indre-et-Loire. "Un commerce ne peut pas rester en situation de soldes pendant 1 mois et demi. A partir du 15 février, la plupart des magasins ont refait leurs vitrines pour mettre en avant leurs collections printemps-été. Les soldes se sont à peu près terminés en pratique, aux dates habituelles".

Seul peut-être grand gagnant de cette période de soldes pour les commerçants : la vente en ligne.