La foule dans les magasins dès le lendemain de noël. Rue nationale ou encore rue de Bordeaux, les Tourangeaux étaient nombreux hier à faire les boutiques. Non pas pour échanger leurs cadeaux mais pour profiter des ventes privées. Avec à la clé des promos à -30 voire - 50% chez certaines marques. Des bonnes affaires prévues jusqu'aux soldes d'hiver pour récompenser les clients fidèles.

Pour certains commerçants, ces ventes privées arrivent trop tôt. Le 26 décembre, les clients n'ont pas tous la tête au shopping, bonnes affaires ou pas d'ailleurs. Et certains magasins tourangeaux reconnaissent que ce premier jour de ventes privées reste timide. Ça commencera vraiment ce mercredi ou en fin de semaine.

Plus que le timing, c'est la multitude de ces opérations à prix barrés qui inquiète Jean-Jacques Hébras, le patron de l'association des commerçants de Tours. Entres les soldes, les ventes privées, le Black Friday et toutes les autres promotions ici ou là, c'est à se demander si les clients vont vouloir consommer le reste de l'année.

Je pense que les commerçants sont en train de se tirer une balle dans le pied ! A force de tirer sur les prix, comment on va pouvoir faire du chiffre sans marge. Comment on va pouvoir payer nos loyers, comment on va pouvoir payer notre personnel ? Moi, j'ai pas appris mon métier comme ça et je suis un petit peu perdu par ce genre d'opérations" Jean-Jacques Hébras