A Tours, les ventes privées et les soldes ne compenseront pas les pertes de Noël

L'ombre des Gilets Jaunes plane-t-elle encore sur le commerce tourangeau? Mercredi 26 décembre, le premier jour des ventes privées a démarré doucement dans les commerces du centre-ville de Tours. Seules quelques grandes enseignes commerciales comme Devred ou Celio, rue Nationale, ont, semble-t-il, fait le plein de clients. Partout ailleurs, la clientèle ne s'est pas précipitée dans les boutiques malgré les ventes privées. Selon certains commerçants, il faudra du temps pour remonter la pente après une période de Noël catastrophique.

Nous sommes rue Nationale devant une grande enseigne de prêt-à-porter qui débute ses ventes privées. Cette cliente a l'air enthousiaste: "les ventes privées c'est intéressant, j'en profite toujours un maximum. Moins 50% c'est bien, ce serait mieux si les commerces portaient plus souvent les rabais à 70%"

Cet enthousiasme fait figure d'exception car à l'écoute de certains commerçants du centre-ville, ce premier jour des ventes privées, ce n'est pas çà du tout!

Cà va redynamiser un petit peu nos commerces et donner envie, bien évidemment, aux gens de profiter des remises commerciales. En revanche on ne rattrapera jamais le chiffre d'affaires qui a été perdu sur les samedis d'avant Noël -Franck Cureau, du magasin Father and Sons, rue des halles