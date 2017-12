Litchi, ananas, mangue.... Ils sont de saison et déferlent sur l'Europe chaque hiver depuis les Antilles ou l'Océan Indien. En décembre, des tonnes de fruits exotiques sont vendus par les grossistes du marché de gros de Tours.

Chez Touraine Primeur par exemple, ce grossiste a vendu ce mois-ci plus de 5 tonnes de litchis, près de 3 tonnes d'ananas.. Les fruits exotiques cartonnent mais cela n'a encore rien à voir avec les agrumes. Oranges, Clémentines... Là, les volumes de vente dépassent les 15 tonnes.

Le réveillon c'est les fruits exotiques.. On fait rêver avec le litchi, la mangue. Par contre, il faut y mettre le prix. Et surtout privilégier les fruits qui arrivent par avion plutôt que par bateau. Pour leur fraîcheur et leur goût sucré" Samuel Gicqueau, restaurateur tourangeau

Chez Jean-François Lothion par exemple, les ventes sont clairement décevantes. Ce producteur de pommes et de poires du côté de Lignières-de-Touraine voit ses ventes baisser de 20% pour ces fêtes de fin d'année.

Depuis Noël, on ne travaille plus, on ne vend plus. D'habitude pour le réveillon du 31, on travaille beaucoup avec les restaurateurs. Mais visiblement, de plus en plus d'entre eux préfèrent s'approvisionner chez les grandes chaînes de grossiste bien connues plutôt que de venir nous voir directement sur le marché de gros"