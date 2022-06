"On a tous été étiquetés en burn-out", prévient une infirmière aux urgences de Perpignan

Soignants et personnels de l'hôpital de Perpignan, se sont rassemblés ce mardi matin devant les urgences. Ils demandent, une nouvelle fois, plus de moyens humains et financiers pour affronter l'été qui arrive, synonyme d'augmentation d'activité aux urgences.