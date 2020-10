VIDÉO - A Trévenans, Olivier Véran annonce une enveloppe de 50 millions d'euros pour les hôpitaux

Il était attendu de pied ferme dans un hôpital durement touché par la crise sanitaire au printemps dernier. Le ministre de la santé Olivier Véran était en déplacement à l'hôpital de Trévenans ce vendredi. Le ministre a annoncé une enveloppe de 50 millions d'euros pour aider les hôpitaux à ouvrir 4.000 lits à la demande, "dès le mois de décembre et avant si il le faut", a-t-il déclaré.

Il s'est entretenu avec une quinzaine d'infirmières, avant de dévoiler une plaque pour l'inauguration officielle du nouvel hôpital médian, en service depuis mars 2017.

Visite du service réanimation

Arrivé en fin de matinée, le ministre a d'abord visité le service réanimation de l'HNFC, en prenant le temps d'échanger avec des cadres de santé. Il a été question du manque d'effectif et également, plus surprenant, des horaires du TGV (la gare de Meroux-Moval est située à proximité de l'hôpital ndlr) qui ne sont "pas toujours compatibles avec les horaires de travail du personnel hospitalier", lui a-t-on dit.

Rencontre avec le personnel soignant

Olivier Véran, masque noir sur le visage, s'est ensuite entretenu, vers midi, avec une quinzaine d'infirmières, en arc-de-cercle devant lui. Les infirmières attendent toujours les premiers effets du Ségur de la Santé sur leur fiche de paye, avec la revalorisation de 183 euros nets par mois. Le premier versement avait été annoncé pour fin octobre.

"Nous n'avons pas encore touché cet argent", avait indiqué ce matin sur notre antenne Céline Durosay, secrétaire nationale de la Coordination Nationale Infirmière (CNI) et vice-présidente de la CNI à l'HNFC. "Après ce n'est pas un manque de volonté, il y a des difficultés de mise en oeuvre, de logiciel... mais pour l'instant concrètement, on ne les a pas". "Ce versement va arriver" leur a redit ce midi le ministre.

C'est loin des 300 euros qui étaient attendus pour tout le monde (une infirmière)

Les syndicats jugent toutefois cette revalorisation insuffisante. "On ne peut pas dire que ce soit négligeable surtout pour les petits salaires, mais c'est loin des 300 euros qui étaient attendus pour tout le monde", estime Céline Durosay. Elle déplore aussi le manque de moyens.

Sur les 15.000 recrutements annoncés dans le cadre du Segur de la santé, 7.500 concernent des postes qui étaient jusqu'ici non pourvus. "L'autre moitié est destinée à des créations de pools de remplacements pour pallier aux absences de moins de 48h, donc 7.500 recrutement de ce type au niveau national, vous imaginez bien ce que ça va représenter par établissement".

Une plaque dévoilée

Le ministre de la Santé a dans la foulée inauguré officiellement l'hôpital Nord Franche-Comté, en dévoilant une plaque et en prononçant un discours, trois et demi après l'ouverture de l'établissement. Olivier Véran s'est dit impressionné par le bâtiment et sa modernité, "c'est l'un des plus beaux hôpitaux que j'ai pu visiter" a-t-il déclaré.

Le ministre de la Santé a inauguré officiellement l'hôpital Nord Franche-Comté ce vendredi. © Radio France - Nicolas Wilhelm

Le ministre était accompagné du Préfet du Territoire de Belfort Jean-Marie Girier, du directeur de l'hôpital, Pascal Mathis, ainsi que de Pierre Pribille le directeur de l'Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté.