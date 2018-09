Pontarlier, France

A trois mois de Noël, les marchands de jouets se préparent au surcroît d'activité. Entre octobre et décembre, ils vont réaliser plus de la moitié de leur chiffre d'affaire annuel. Mais le secteur du jouet ne va pas bien. Les enseignes La Grande Récré et Toy'R'Us connaissent des difficultés financières. Jouéclub, leader en France avec 20% du marché, semble résister.

Chez Jouéclub, le patron est chaque jour dans son magasin

"C'est vrai, on résiste, pour une raison toute simple", selon Jacques Baudoz, propriétaire des trois magasins de Pontarlier et Champagnole, et patron de Jouéclub. Invité de France Bleu Besançon, ce jeudi matin, il explique que Jouéclub est une coopérative d'indépendants, "c'est ce qui fait notre force" dit-il. "Jouéclub ce sont 220 patrons, chefs d'entreprises, qui chaque jour, vont en magasin prendre les informations, gérer l'entreprise au plus juste, ajoute Jacques Baudoz, et c'est beaucoup plus efficace que quand on est en forme de succursale où vous avez la direction qui est loin du terrain."

"Nos adhérents peuvent adapter leur offre à leur environnement, avec par exemple des tracteurs en plastique dans les zones rurales" poursuit Jacques Baudoz, et nous avons des _licences inédites_, à l'instar de Bob le Train." JouéClub a signé un accord d'exclusivité avec la websérie pour distribuer les produits dérivés.

Un site internet depuis 1997

Une autre force de Jouéclub c'est d'avoir très vite pris le virage du numérique. "Nous avons ouvert notre premier site marchand en 1997, bien avant tous nos concurrents", assure le président de JouéClub. La Grande Récré n'ouvrira en effet le sien que dix-huit ans plus tard. Et Jacques Baudoz est confiant malgré la concurrence d'Amazon par exemple : "Amazon est un acteur du marché. C'est un généraliste qui vend en ligne exclusivement. Nous, nous sommes présents en ligne et en magasin. Cette stratégie nous permet de répondre à l'attente de nos clients."

Le catalogue papier, c'est le premier outil pour faire la liste au Père Noël", Jacques Baudoz, Jouéclub

Mais la visibilité de Jouéclub passe aussi par le catalogue papier de 400 pages, qui sortira début octobre à douze millions d'exemplaires. "C'est le plus gros du marché, précise Jacques Baudoz, et c'est le premier outil pour faire la liste au Père Noël. Cette année, ajoute le Pontissalien, nous avons intégré de nouvelles rubriques comme les jouets surprise et les jouets pour "kidultes". Le tout avec davantage de produits exclusifs comme des jeux d'arcades et des figurines. Nous avons également ajouté de la réalité augmentée : via une application, chaque page donnera accès à des contenus comme des vidéos, des tutoriels et des jeux."

La coopérative Joué Club distribue dans ses magasins une gamme de jouets fabriqués en France . © Maxppp -

La tendance pour Noël 2018 selon Jacques Baudoz, c'est le jouet vintage, "avec des produits qui datent des années 70 que les parents vont acheter aux enfants, mais qui leur rappelleront leur enfance", les jouets surprise - les petits jouets qui font une collection -, et puis les jeux de société, "toujours en progression au niveau des ventes".